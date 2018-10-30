Жильё у метро в Новосибирске подорожало на 8 %

ФОТО С САЙТА NSK-METRO.RU

Специалисты онлайн-сервиса по подбору недвижимости N1.RU изучили цены на «вторичку» в километре и ближе от станций метро в Новосибирске.

Средняя стоимость «квадрата» у метро сегодня составляет 75,5 тысячи рублей, что на 8 % дороже прошлогоднего показателя в 69,9 тысячи рублей. Самая дорогая станция по ценам на жильё осталась неизменной – это «Площадь Ленина», где 1 квадратный метр обойдётся в 89,9 тысячи рублей. Дешевле всего любителям квартир у метро брать недвижимость на «Площади Маркса» — 60,1 тысячи рублей за «квадрат».

На 10 % подорожало жильё у станций метро «Красный проспект» (81,1 тысячи рублей), «Площадь Гарина-Михайловского» (74,3 тысячи рублей) и «Речной вокзал» (73,2 тысячи рублей). У метро «Заельцовская» (74,3 тысячи рублей) квартиры прибавили в цене лишь 3,6 %.

«В 2018 году подорожала вся востребованная "жилищка". Самые ликвидные квартиры для продажи и аренды как раз у метро. Они стоят примерно 4,35 миллиона рублей, что на 40 % дороже средней цены по городу. Логично, что эти объекты дорожают первыми», — отметила руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва.

По подсчётам аналитиков, общая средняя цена квадратного метра на «вторичном» рынке жилья в Новосибирске за год выросла в среднем на 7,7 % до 62,9 тысячи рублей за квадратный метр. Средняя цена «квадрата» в новых квартирах также увеличилась на 7 % — до 56,9 тысячи рублей.

Напомним, в октябре стало известно, что грядущее похолодание тянет вверх цены на жильё в Новосибирске.