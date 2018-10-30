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Жильё у метро в Новосибирске подорожало на 8 %

Рубрика: недвижимость

30.10.2018 14:26

ФОТО С САЙТА NSK-METRO.RU

Специалисты онлайн-сервиса по подбору недвижимости N1.RU изучили цены на «вторичку» в километре и ближе от станций метро в Новосибирске.

Средняя стоимость «квадрата» у метро сегодня составляет 75,5 тысячи рублей, что на 8 % дороже прошлогоднего показателя в 69,9 тысячи рублей. Самая дорогая станция по ценам на жильё осталась неизменной – это «Площадь Ленина», где 1 квадратный метр обойдётся в 89,9 тысячи рублей. Дешевле всего любителям квартир у метро брать недвижимость на «Площади Маркса» — 60,1 тысячи рублей за «квадрат».

На 10 % подорожало жильё у станций метро «Красный проспект» (81,1 тысячи рублей), «Площадь Гарина-Михайловского» (74,3 тысячи рублей) и «Речной вокзал» (73,2 тысячи рублей). У метро «Заельцовская» (74,3 тысячи рублей) квартиры прибавили в цене лишь 3,6 %.

«В 2018 году подорожала вся востребованная "жилищка". Самые ликвидные квартиры для продажи и аренды как раз у метро. Они стоят примерно 4,35 миллиона рублей, что на 40 % дороже средней цены по городу. Логично, что эти объекты дорожают первыми», — отметила руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва.

По подсчётам аналитиков, общая средняя цена квадратного метра на «вторичном» рынке жилья в Новосибирске за год выросла в среднем на 7,7 % до 62,9 тысячи рублей за квадратный метр. Средняя цена «квадрата» в новых квартирах также увеличилась на 7 % — до 56,9 тысячи рублей.

Напомним, в октябре стало известно, что грядущее похолодание тянет вверх цены на жильё в Новосибирске.

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Предложить новость

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Память новосибирских репрессированных увековечат в «цифре»

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Бюст вождя от мэтра искусства за 500 тысяч рублей продают в Новосибирске

сегодня 15:10 Общество 0 Коммент.

Жильё у метро в Новосибирске подорожало на 8 %

сегодня 14:26 Недвижимость 0 Коммент.

Чемпионом по колбасе стал Новосибирск

сегодня 14:04 Экономика 0 Коммент.

Рене Фазель приехал в Новосибирск на закладку фундамента ЛДС

сегодня 13:27 Общество 0 Коммент.

Престижный конкурс для пиарщиков стартовал в Сибири

сегодня 12:40 Общество 0 Коммент.

«Бойца года» Хабиба Нурмагомедова ждут на турнире в Новосибирске

сегодня 11:43 Общество 0 Коммент.

Надежду Болтенко взяли на работу в правительство Новосибирской области

сегодня 10:37 Политика 0 Коммент.

Большинство россиян не надеются на пенсию и планируют работать до самой старости

сегодня 09:02 Работа 2 Коммент.

Зимняя резина обходится новосибирцам дорого – эксперты

сегодня 08:01 Авто 0 Коммент.

Учёному-золотокраду вынесли приговор в Новосибирске

сегодня 07:01 Хроника 0 Коммент.

Большинство новосибирцев нарядится в ведьм и Джокеров на Хеллоуин

сегодня 06:10 Общество 0 Коммент.

Началось голосование за новую столицу Тотального диктанта

сегодня 05:09 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы почтят память жертв политических репрессий

сегодня 04:01 Афиша 0 Коммент.

Сергей Штельмах уволен из ГИБДД Новосибирской области

вчера 17:56 Общество 0 Коммент.

«Мы намерены достраивать эту линию» – Локоть о зелёной ветке метро

вчера 17:23 Общество 0 Коммент.

Игровая площадка для особенных детей открылась в Новосибирске

вчера 16:46 Общество 0 Коммент.

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