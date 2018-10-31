Алтайские аптекарши напали с «туалетным» баллончиком на пожилого покупателя

стоп-кадр видео из группы «Инцидент» «ВКонтакте»

Сотрудницы аптеки обливали сопротивляющегося пенсионера освежителем воздуха – видео издевательств попало в соцсети.

Скандальное видео с издевательством над пенсионером возмутило пользователей соцсетей – на ролике сотрудница аптеки в Алтайском крае насильно обливает пожилого мужчину освежителем воздуха, в то время как её подруга снимает происходящее на камеру телефона.

На кадрах видно, как пенсионер безуспешно пытается отбиться от девушек. Те, в свою очередь, сопровождают свои действия издевательскими репликами. Одна из работниц даже предложила побрызгать освежителем во рту пенсионера, при этом она стала распылять средство у его лица.

На протяжении всего происходящего за кадром раздаётся смех девушки-«оператора». Из реплик на видео следует, что аптекарши почувствовали неприятный запах от мужчины и решили поразвлекаться.

В ГУ МВД по Алтайскому краю сообщили, что об инциденте пока ничего не известно. А вот девушек уволили из аптеки. Кроме того, выяснилось, что пострадавший от издевательств мужчина – родственник одной из сотрудниц.

Напомним, в сентябре подросток попросил лишить отца родительских прав за издевательства.