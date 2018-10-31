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Алтайские аптекарши напали с «туалетным» баллончиком на пожилого покупателя

Рубрика: общество

31.10.2018 16:10

стоп-кадр видео из группы «Инцидент» «ВКонтакте»

Сотрудницы аптеки обливали сопротивляющегося пенсионера освежителем воздуха – видео издевательств попало в соцсети.

Скандальное видео с издевательством над пенсионером возмутило пользователей соцсетей – на ролике сотрудница аптеки в Алтайском крае насильно обливает пожилого мужчину освежителем воздуха, в то время как её подруга снимает происходящее на камеру телефона.

На кадрах видно, как пенсионер безуспешно пытается отбиться от девушек. Те, в свою очередь, сопровождают свои действия издевательскими репликами. Одна из работниц даже предложила побрызгать освежителем во рту пенсионера, при этом она стала распылять средство у его лица.

На протяжении всего происходящего за кадром раздаётся смех девушки-«оператора». Из реплик на видео следует, что аптекарши почувствовали неприятный запах от мужчины и решили поразвлекаться.

В ГУ МВД по Алтайскому краю сообщили, что об инциденте пока ничего не известно. А вот девушек уволили из аптеки. Кроме того, выяснилось, что пострадавший от издевательств мужчина – родственник одной из сотрудниц.

Напомним, в сентябре подросток попросил лишить отца родительских прав за издевательства.

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Чиновник мэрии Юрий Кузнецов задержан в Новосибирске

сегодня 17:32 Хроника 0 Коммент.

Алтайские аптекарши напали с «туалетным» баллончиком на пожилого покупателя

сегодня 16:10 Общество 0 Коммент.

СГК ответила на «горячие» вопросы новосибирцев

сегодня 13:52 Общество 0 Коммент.

«Универсальное» лекарство от астмы, зависимостей и склероза создают новосибирские учёные

сегодня 13:35 Наука 0 Коммент.

Впиской пьяных подростков заинтересовалось абаканское следствие

сегодня 12:43 Хроника 0 Коммент.

Двух варанов нашли в прилетевшем в столицу из Иркутска самолёте

сегодня 12:26 Общество 0 Коммент.

Мэрия в борьбе со льдом: свыше тысячи тонн смеси высыпали на новосибирские дороги

сегодня 11:21 Общество 0 Коммент.

Названы самые удобные для перепродажи внедорожники

сегодня 11:10 Авто 0 Коммент.

Штельмаха и Стерликова подозревают в выдаче «непроверяшек» – источник

сегодня 10:14 Хроника 0 Коммент.

На одну вакансию в Новосибирске приходится два с половиной безработных

сегодня 09:03 Работа 0 Коммент.

Новосибирские энергетики сразились в мастерстве сохранения электричества

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

Вопрос по ценам на бензин Кремль переадресовал правительству

сегодня 08:07 Авто 0 Коммент.

Новосибирского заключённого осудили за избиение охранника дужкой от кровати

сегодня 07:03 Хроника 0 Коммент.

Помощник Путина назвал молодёжный чемпионат по хоккею шансом для Новосибирска

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

«Коты Малевича» от петербургского творца на выставке в Новосибирске

сегодня 05:01 Афиша 0 Коммент.

Любить и чипировать: омский мэр реформирует «фабрику смерти животных»

сегодня 04:05 Общество 0 Коммент.

Минздрав решит судьбу НИИТО по просьбе депутатов

вчера 16:35 Политика 0 Коммент.

Отреставрированную версию «Сталкера» покажут в Новосибирске

вчера 15:41 Афиша 0 Коммент.

Память новосибирских репрессированных увековечат в «цифре»

вчера 15:40 Культура 0 Коммент.

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