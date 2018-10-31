Чиновник мэрии Юрий Кузнецов задержан в Новосибирске

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Чиновник мэрии Юрий Кузнецов задержан в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
31.10.2018 17:32
ФОТО С САЙТА VSEON.COM
Начальник управления по земельным ресурсам подозревается в превышении должностных полномочий при продаже земельного участка по заниженной стоимости.
В Новосибирске задержан заместитель начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска — начальник управления по земельным ресурсам Юрий Кузнецов. Об этом «Ъ-Сибирь» сообщил источник в правоохранительных органах.
«Чиновник подозревается в превышении должностных полномочий при продаже земельного участка по заниженной стоимости. По оценке следствия, предполагаемая сумма ущерба составила 14 миллионов рублей», — добавил «Коммерсант».
Основными задачами управления по земельным ресурсам являются обеспечение и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности Новосибирска, а также обеспечение увеличения доходной части бюджета города за счёт повышения эффективности использования земельных участков.
Ранее сам Юрий Кузнецов сообщал, что в настоящее время на территории Новосибирска заключено порядка 1,4 тысячи договоров аренды земли под строительство. Размер годовой арендной платы по ним в совокупности составляет 2 миллиарда рублей.
«Больших свободных территорий под жилищное строительство в городе нет», — сетовал Юрий Кузнецов.
В ГУ МВД по региону отказались комментировать задержание чиновника мэрии, сославшись, что делом занимается Следственный комитет РФ.
«Сотрудники полиции Юрия Кузнецова не задерживали», — добавили в главке МВД по региону.
Напомним, что сегодня стала известна причина увольнения главы ГИБДД области Сергея Штельмаха.
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