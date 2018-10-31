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Чиновник мэрии Юрий Кузнецов задержан в Новосибирске

Рубрика: проиcшествия

31.10.2018 17:32

ФОТО С САЙТА VSEON.COM

Начальник управления по земельным ресурсам подозревается в превышении должностных полномочий при продаже земельного участка по заниженной стоимости.

В Новосибирске задержан заместитель начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска — начальник управления по земельным ресурсам Юрий Кузнецов. Об этом «Ъ-Сибирь» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Чиновник подозревается в превышении должностных полномочий при продаже земельного участка по заниженной стоимости. По оценке следствия, предполагаемая сумма ущерба составила 14 миллионов рублей», — добавил «Коммерсант».

Основными задачами управления по земельным ресурсам являются обеспечение и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности Новосибирска, а также обеспечение увеличения доходной части бюджета города за счёт повышения эффективности использования земельных участков.

Ранее сам Юрий Кузнецов сообщал, что в настоящее время на территории Новосибирска заключено порядка 1,4 тысячи договоров аренды земли под строительство. Размер годовой арендной платы по ним в совокупности составляет 2 миллиарда рублей.

«Больших свободных территорий под жилищное строительство в городе нет», — сетовал Юрий Кузнецов.

В ГУ МВД по региону отказались комментировать задержание чиновника мэрии, сославшись, что делом занимается Следственный комитет РФ.

«Сотрудники полиции Юрия Кузнецова не задерживали», — добавили в главке МВД по региону.

Напомним, что сегодня стала известна причина увольнения главы ГИБДД области Сергея Штельмаха.

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