Два новосибирских театра объявлены участниками «Золотой маски»

фото предоставило министерство культуры НСО

Новосибирский музыкальный театр предстанет на национальной театральной премии «Золотая маска» сразу в девяти номинациях, а театр «Глобус» в трёх.

Номинантов «Золотого глобуса» объявили эксперты премии 31 октября. По итогам Новосибирский музыкальный театр с мюзиклом «Римские каникулы» представлен в девяти номинациях: спектакль, композитор, дирижёр, режиссёр, женская роль, мужская роль, лучшая роль второго плана, работа художника по свету в музыкальном театре и работа художника по костюмам. А спектакль «Пианисты» театра «Глобус» номинирован на: спектакль малой формы, работа режиссёра и женская роль.

Фестиваль состоится в Москве с января по апрель 2019 года. Премии вручат 16 апреля на Исторической сцене Большого театра.

Напомним, в октябре три новосибирских театра назвали лучшими за пределами столицы.