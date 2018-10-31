Двух варанов нашли в прилетевшем в столицу из Иркутска самолёте

фото с сайта pixabay.com

Животных редкого вида обнаружили на борту самолёта, прилетевшего из Иркутского аэропорта; их владельца найти не удалось.

Двух варанов нашли в самолёте, который следовал рейсом Иркутск-Москва. Как определили специалисты, они редкого вида – калимантанские безухие. В естественных условиях эти животные встречаются на северо-западе острова Калимантан в Восточной Малайзии.

«В данный момент вараны находятся в центре "Простар+" на карантине. Состояние будет определено специалистами после осмотра», — сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Напомним, в июле редкий вид сокола неожиданно дал потомство в обычном жилом доме Новосибирска.