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Двух варанов нашли в прилетевшем в столицу из Иркутска самолёте

Рубрика: общество

31.10.2018 12:26

фото с сайта pixabay.com

Животных редкого вида обнаружили на борту самолёта, прилетевшего из Иркутского аэропорта; их владельца найти не удалось.

Двух варанов нашли в самолёте, который следовал рейсом Иркутск-Москва. Как определили специалисты, они редкого вида – калимантанские безухие. В естественных условиях эти животные встречаются на северо-западе острова Калимантан в Восточной Малайзии.

«В данный момент вараны находятся в центре "Простар+" на карантине. Состояние будет определено специалистами после осмотра», — сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Напомним, в июле редкий вид сокола неожиданно дал потомство в обычном жилом доме Новосибирска.

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Двух варанов нашли в прилетевшем в столицу из Иркутска самолёте

сегодня 12:26 Общество 0 Коммент.

Мэрия в борьбе со льдом: свыше тысячи тонн смеси высыпали на новосибирские дороги

сегодня 11:21 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:10 Авто 0 Коммент.

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сегодня 09:03 Работа 0 Коммент.

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сегодня 07:03 Хроника 0 Коммент.

Помощник Путина назвал молодёжный чемпионат по хоккею шансом для Новосибирска

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

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