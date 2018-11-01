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«Хочу такое же!»: новосибирцам предлагают удивить гостей праздничным декором

Рубрика: общество

01.11.2018 06:20

Нетривиальные гирлянды всех форм, цветов и размеров предлагает интернет-магазин «СВТ-групп».

Любой житель серого мегаполиса мечтает о по-настоящему красивом празднике. Особенно если это главное торжество за все 12 месяцев – Новый год. А какой же Новый год без красок и огней? Привычный вариант добавить цвета и света в оживлённую атмосферу – электрические гирлянды. Однако найти то, что не просто украсит помещение, но и поразит неординарностью, даже сегодня не так-то просто.

Гирлянды от «СВТ-групп» порадуют даже взыскательного покупателя. В интернет-магазине представлен по-настоящему широкий выбор: в ассортименте можно найти не только привычные «звёзды» и подсвеченную мишуру, но и самые разные по геометрическим, цветовым и функциональным решениям варианты. Украшенные ими офис или дом вызовут неподдельную зависть гостей – не так уж часто можно лицезреть помещение с традиционными гирляндами, декор которого явно выходит за рамки классики.

Несмотря на то, что компания на рынке уже около 10 лет, её товары не перестают удивлять всё новых покупателей. Цены на гирлянды – самые разные, наиболее демократичные варианты можно приобрести всего за 99 рублей. А при покупке на сумму от пяти тысяч рублей товар доставят бесплатно.

Сделать заказ можно на сайте магазина.

Все виды гирлянд можно рассмотреть и потрогать в выставочном зале ТЦ «Москва» на четвёртом этаже в компании «СВТ-групп».

Компания «СВТ-групп»:

ТЦ «Москва», улица Крылова, 26, четвёртый этаж

тел. 8 (383) 299–30–45

Напомним, в декабре 2017 года иркутская модель перепутала в лесу сосну с елью и украсила её на Новый год.

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Лента новостей

Предложить новость

Новые требования к зимней резине начнут действовать с 11 ноября

сегодня 09:09 Авто 0 Коммент.

Спрос на ипотеку подскочил на 72 % в Новосибирской области

сегодня 08:07 Недвижимость 0 Коммент.

«Хочу такое же!»: новосибирцам предлагают удивить гостей праздничным декором

сегодня 06:20 Общество 0 Коммент.

Новосибирские власти открыли новую остановку в Калининском районе

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

Два новосибирских театра объявлены участниками «Золотой маски»

сегодня 04:01 Культура 0 Коммент.

Алтайские аптекарши напали с «туалетным» баллончиком на пожилого покупателя

вчера 16:10 Общество 0 Коммент.

СГК ответила на «горячие» вопросы новосибирцев

вчера 13:52 Общество 0 Коммент.

«Универсальное» лекарство от астмы, зависимостей и склероза создают новосибирские учёные

вчера 13:35 Наука 0 Коммент.

Сибиряков ждёт суровая зима – учёные

вчера 13:14 Наука 0 Коммент.

Впиской пьяных подростков заинтересовалось абаканское следствие

вчера 12:43 Хроника 0 Коммент.

Двух варанов нашли в прилетевшем в столицу из Иркутска самолёте

вчера 12:26 Общество 0 Коммент.

Ива «перепутала сезон» и зацвела не на Вербное воскресенье в Сибири

вчера 12:15 Общество 0 Коммент.

Жители Тувы приняли роды у женщины во время выборов

вчера 12:04 Общество 0 Коммент.

Мэрия в борьбе со льдом: свыше тысячи тонн смеси высыпали на новосибирские дороги

вчера 11:21 Общество 0 Коммент.

Названы самые удобные для перепродажи внедорожники

вчера 11:10 Авто 0 Коммент.

Власти снизили прожиточный уровень новосибирца на сто рублей

вчера 10:55 Общество 0 Коммент.

На одну вакансию в Новосибирске приходится два с половиной безработных

вчера 09:03 Работа 0 Коммент.

Новосибирские энергетики сразились в мастерстве сохранения электричества

вчера 09:01 Общество 0 Коммент.

Вопрос по ценам на бензин Кремль переадресовал правительству

вчера 08:07 Авто 0 Коммент.

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