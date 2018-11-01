«Хочу такое же!»: новосибирцам предлагают удивить гостей праздничным декором

Нетривиальные гирлянды всех форм, цветов и размеров предлагает интернет-магазин «СВТ-групп».

Любой житель серого мегаполиса мечтает о по-настоящему красивом празднике. Особенно если это главное торжество за все 12 месяцев – Новый год. А какой же Новый год без красок и огней? Привычный вариант добавить цвета и света в оживлённую атмосферу – электрические гирлянды. Однако найти то, что не просто украсит помещение, но и поразит неординарностью, даже сегодня не так-то просто.

Гирлянды от «СВТ-групп» порадуют даже взыскательного покупателя. В интернет-магазине представлен по-настоящему широкий выбор: в ассортименте можно найти не только привычные «звёзды» и подсвеченную мишуру, но и самые разные по геометрическим, цветовым и функциональным решениям варианты. Украшенные ими офис или дом вызовут неподдельную зависть гостей – не так уж часто можно лицезреть помещение с традиционными гирляндами, декор которого явно выходит за рамки классики.

Несмотря на то, что компания на рынке уже около 10 лет, её товары не перестают удивлять всё новых покупателей. Цены на гирлянды – самые разные, наиболее демократичные варианты можно приобрести всего за 99 рублей. А при покупке на сумму от пяти тысяч рублей товар доставят бесплатно.

Сделать заказ можно на сайте магазина.

Все виды гирлянд можно рассмотреть и потрогать в выставочном зале ТЦ «Москва» на четвёртом этаже в компании «СВТ-групп».

Компания «СВТ-групп»:

ТЦ «Москва», улица Крылова, 26, четвёртый этаж

тел. 8 (383) 299–30–45

Напомним, в декабре 2017 года иркутская модель перепутала в лесу сосну с елью и украсила её на Новый год.