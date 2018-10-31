Ива «перепутала сезон» и зацвела не на Вербное воскресенье в Сибири

фото предоставила пресс-служба Шушенского бора

В нацпарке «Шушенский бор» затяжная осень спровоцировала аномальное явление.

В прошедшее воскресенье, 28 октября, в Перовском лесничестве зацвела ива козья, хотя обычно это происходит в апреле. Сами учёные не могут найти однозначного объяснения этому феномену.

«Предположительно причинами явились тёплая затяжная осень и жаркое лето. Возможно, в жару дереву не хватало воды и поэтому произошёл сдвиг в фазах развития растения», — сообщили в пресс-службе Шушенского бора.

Из-за этого дерево может не зацвести на следующий год. Верба уже истратила весь свой запас питательных веществ.

Напомним, в октябре мишка вышел на охоту в Шушенском бору.