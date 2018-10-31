Ива «перепутала сезон» и зацвела не на Вербное воскресенье в Сибири

4 балла
-4
65.77 74.79
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Алтайские аптекарши напали с «туалетным» баллончиком на пожилого покупателя

сегодня 16:10 Общество 0 Коммент.

СГК ответила на «горячие» вопросы новосибирцев

сегодня 13:52 Общество 0 Коммент.

«Универсальное» лекарство от астмы, зависимостей и склероза создают новосибирские учёные

сегодня 13:35 Наука 0 Коммент.

Сибиряков ждёт суровая зима – учёные

сегодня 13:14 Наука 0 Коммент.

Впиской пьяных подростков заинтересовалось абаканское следствие

сегодня 12:43 Хроника 0 Коммент.

Двух варанов нашли в прилетевшем в столицу из Иркутска самолёте

сегодня 12:26 Общество 0 Коммент.

Мэрия в борьбе со льдом: свыше тысячи тонн смеси высыпали на новосибирские дороги

сегодня 11:21 Общество 0 Коммент.

Названы самые удобные для перепродажи внедорожники

сегодня 11:10 Авто 0 Коммент.

На одну вакансию в Новосибирске приходится два с половиной безработных

сегодня 09:03 Работа 0 Коммент.

Новосибирские энергетики сразились в мастерстве сохранения электричества

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

Вопрос по ценам на бензин Кремль переадресовал правительству

сегодня 08:07 Авто 0 Коммент.

Новосибирского заключённого осудили за избиение охранника дужкой от кровати

сегодня 07:03 Хроника 0 Коммент.

Помощник Путина назвал молодёжный чемпионат по хоккею шансом для Новосибирска

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

«Коты Малевича» от петербургского творца на выставке в Новосибирске

сегодня 05:01 Афиша 0 Коммент.

Любить и чипировать: омский мэр реформирует «фабрику смерти животных»

сегодня 04:05 Общество 0 Коммент.

Минздрав решит судьбу НИИТО по просьбе депутатов

вчера 16:35 Политика 0 Коммент.

Отреставрированную версию «Сталкера» покажут в Новосибирске

вчера 15:41 Афиша 0 Коммент.

Память новосибирских репрессированных увековечат в «цифре»

вчера 15:40 Культура 0 Коммент.

Бюст вождя от мэтра искусства за 500 тысяч рублей продают в Новосибирске

вчера 15:10 Общество 0 Коммент.

Ива «перепутала сезон» и зацвела не на Вербное воскресенье в Сибири

Рубрика: общество

31.10.2018 12:15

фото предоставила пресс-служба Шушенского бора

В нацпарке «Шушенский бор» затяжная осень спровоцировала аномальное явление.

В прошедшее воскресенье, 28 октября, в Перовском лесничестве зацвела ива козья, хотя обычно это происходит в апреле. Сами учёные не могут найти однозначного объяснения этому феномену.

«Предположительно причинами явились тёплая затяжная осень и жаркое лето. Возможно, в жару дереву не хватало воды и поэтому произошёл сдвиг в фазах развития растения», — сообщили в пресс-службе Шушенского бора.

Из-за этого дерево может не зацвести на следующий год. Верба уже истратила весь свой запас питательных веществ.

Напомним, в октябре мишка вышел на охоту в Шушенском бору.

 

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Алтайские аптекарши напали с «туалетным» баллончиком на пожилого покупателя

сегодня 16:10 Общество 0 Коммент.

СГК ответила на «горячие» вопросы новосибирцев

сегодня 13:52 Общество 0 Коммент.

«Универсальное» лекарство от астмы, зависимостей и склероза создают новосибирские учёные

сегодня 13:35 Наука 0 Коммент.

Сибиряков ждёт суровая зима – учёные

сегодня 13:14 Наука 0 Коммент.

Впиской пьяных подростков заинтересовалось абаканское следствие

сегодня 12:43 Хроника 0 Коммент.

Двух варанов нашли в прилетевшем в столицу из Иркутска самолёте

сегодня 12:26 Общество 0 Коммент.

Мэрия в борьбе со льдом: свыше тысячи тонн смеси высыпали на новосибирские дороги

сегодня 11:21 Общество 0 Коммент.

Названы самые удобные для перепродажи внедорожники

сегодня 11:10 Авто 0 Коммент.

На одну вакансию в Новосибирске приходится два с половиной безработных

сегодня 09:03 Работа 0 Коммент.

Новосибирские энергетики сразились в мастерстве сохранения электричества

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

Вопрос по ценам на бензин Кремль переадресовал правительству

сегодня 08:07 Авто 0 Коммент.

Новосибирского заключённого осудили за избиение охранника дужкой от кровати

сегодня 07:03 Хроника 0 Коммент.

Помощник Путина назвал молодёжный чемпионат по хоккею шансом для Новосибирска

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

«Коты Малевича» от петербургского творца на выставке в Новосибирске

сегодня 05:01 Афиша 0 Коммент.

Любить и чипировать: омский мэр реформирует «фабрику смерти животных»

сегодня 04:05 Общество 0 Коммент.

Минздрав решит судьбу НИИТО по просьбе депутатов

вчера 16:35 Политика 0 Коммент.

Отреставрированную версию «Сталкера» покажут в Новосибирске

вчера 15:41 Афиша 0 Коммент.

Память новосибирских репрессированных увековечат в «цифре»

вчера 15:40 Культура 0 Коммент.

Бюст вождя от мэтра искусства за 500 тысяч рублей продают в Новосибирске

вчера 15:10 Общество 0 Коммент.

Новости по теме

Сибиряков ждёт суровая зима – учёные сегодня 13:14 Зимний холод и гололёд придут в Новосибирск вместе с ноябрём 29.10.2018 Последнее тепло: резкое похолодание придёт вечером в Новосибирск 28.10.2018

Статьи по теме

Image
23.10.2018

Монстры под водой: кого можно поймать в реках Сибири

Под тёмной водой прячутся тайны огромных размеров и удивительных...

Читать далее
Image
15.06.2018

ЧС ради аграриев

Из-за проблем с погодой в Новосибирской области ввели режим ...

Читать далее
Image
29.03.2018

Алтай заливает

Хроника чрезвычайной ситуации

Читать далее
Image
18.09.2017

Грести мусор руками

Что Лена Летучая и 17 тысяч волонтёров делали на Байка...

Читать далее
Image
27.07.2017

Здесь вам не Мальдивы!

Где купаться и загорать в Новосибирске, пока лето ...

Читать далее
Image
08.12.2016

Отпуск на Таймыре: от шашлыков до бёрдвочинга

Что пре...

Читать далее

Популярное

Image

Страшную находку обнаружили за закрытой дверью детского сада в Но...

Image

Даша, прощай: страшная история пропавшей школьницы в Чите

Image

Как предотвратить инсульт: врач назвал два простых способа

Image

«Не забыть этих глаз»: спасённую новосибирцами собаку Филю пришло...

Image

За голодание сына сибирячка будет судиться с авиаперевозчиком

Image

Секс предлагать: новосибирец с пикантным объявлением удивил пасса...

Image

Живодёры облили кислотой несчастного кота в Новосибирске

Image

Злой начальник заставляет увольняться новосибирцев

Image

Увольнение Штельмаха: история службы и причина ухода

Image

Разбушевавшийся ветер устроил ночной погром в Новосибирске

Image

«Джонни! Они на деревьях»: оранжерея в новосибирской поликлинике ...

Image

Сергей Штельмах уволен из ГИБДД Новосибирской области

Image

Алексей Мананников пообещал пропить 10 тысяч евро от правительств...