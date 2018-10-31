Ива «перепутала сезон» и зацвела не на Вербное воскресенье в Сибири

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Ива «перепутала сезон» и зацвела не на Вербное воскресенье в СибириРубрика: общество
31.10.2018 12:15
фото предоставила пресс-служба Шушенского бора
В нацпарке «Шушенский бор» затяжная осень спровоцировала аномальное явление.
В прошедшее воскресенье, 28 октября, в Перовском лесничестве зацвела ива козья, хотя обычно это происходит в апреле. Сами учёные не могут найти однозначного объяснения этому феномену.
«Предположительно причинами явились тёплая затяжная осень и жаркое лето. Возможно, в жару дереву не хватало воды и поэтому произошёл сдвиг в фазах развития растения», — сообщили в пресс-службе Шушенского бора.
Из-за этого дерево может не зацвести на следующий год. Верба уже истратила весь свой запас питательных веществ.
Напомним, в октябре мишка вышел на охоту в Шушенском бору.
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