«Кинопоиск» сравнил хронику Омска с фильмами ужасов

фото с сайта kinopoisk.ru

Популярный российский кинопортал создал тест, где участникам нужно различить – произошло ли страшное событие в Омске или это сюжет хоррора.

Тест под название «Омск или хоррор?» Кинопоиск подготовил в честь Хеллоуина. Читателям нужно определить, что перед ним: сюжет криминальной хроники сибирского города или же описание сюжета фильма ужаса.

«Романтические отношения молодой пары заходят в тупик. В порыве ревности мужчина убивает возлюбленную и ночью относит её тело на болото. Проходит какое-то время, и женщина начинает являться ему во снах, грозя возмездием. Постепенно он понимает, что эта тайна слишком тяжела для него», — так, к примеру, выглядит одна из «загадок».

Напомним, в октябре мать выбросила на улицу эмбрион после выкидыша в Омске – эту историю в тест не включили.