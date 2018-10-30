«Кинопоиск» сравнил хронику Омска с фильмами ужасов

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«Кинопоиск» сравнил хронику Омска с фильмами ужасовРубрика: общество
01.11.2018 05:00
фото с сайта kinopoisk.ru
Популярный российский кинопортал создал тест, где участникам нужно различить – произошло ли страшное событие в Омске или это сюжет хоррора.
Тест под название «Омск или хоррор?» Кинопоиск подготовил в честь Хеллоуина. Читателям нужно определить, что перед ним: сюжет криминальной хроники сибирского города или же описание сюжета фильма ужаса.
«Романтические отношения молодой пары заходят в тупик. В порыве ревности мужчина убивает возлюбленную и ночью относит её тело на болото. Проходит какое-то время, и женщина начинает являться ему во снах, грозя возмездием. Постепенно он понимает, что эта тайна слишком тяжела для него», — так, к примеру, выглядит одна из «загадок».
Напомним, в октябре мать выбросила на улицу эмбрион после выкидыша в Омске – эту историю в тест не включили.
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