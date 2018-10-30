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«Кинопоиск» сравнил хронику Омска с фильмами ужасов

Рубрика: общество

01.11.2018 05:00

фото с сайта kinopoisk.ru

Популярный российский кинопортал создал тест, где участникам нужно различить – произошло ли страшное событие в Омске или это сюжет хоррора. 

Тест под название «Омск или хоррор?» Кинопоиск подготовил в честь Хеллоуина. Читателям нужно определить, что перед ним: сюжет криминальной хроники сибирского города или же описание сюжета фильма ужаса.

«Романтические отношения молодой пары заходят в тупик. В порыве ревности мужчина убивает возлюбленную и ночью относит её тело на болото. Проходит какое-то время, и женщина начинает являться ему во снах, грозя возмездием. Постепенно он понимает, что эта тайна слишком тяжела для него», — так, к примеру, выглядит одна из «загадок».

Напомним, в октябре мать выбросила на улицу эмбрион после выкидыша в Омске – эту историю в тест не включили.

 

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вчера 17:32 Хроника 0 Коммент.

Алтайские аптекарши напали с «туалетным» баллончиком на пожилого покупателя

вчера 16:10 Общество 0 Коммент.

СГК ответила на «горячие» вопросы новосибирцев

вчера 13:52 Общество 0 Коммент.

«Универсальное» лекарство от астмы, зависимостей и склероза создают новосибирские учёные

вчера 13:35 Наука 0 Коммент.

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вчера 12:43 Хроника 0 Коммент.

Двух варанов нашли в прилетевшем в столицу из Иркутска самолёте

вчера 12:26 Общество 0 Коммент.

Мэрия в борьбе со льдом: свыше тысячи тонн смеси высыпали на новосибирские дороги

вчера 11:21 Общество 0 Коммент.

Названы самые удобные для перепродажи внедорожники

вчера 11:10 Авто 0 Коммент.

На одну вакансию в Новосибирске приходится два с половиной безработных

вчера 09:03 Работа 0 Коммент.

Новосибирские энергетики сразились в мастерстве сохранения электричества

вчера 09:01 Общество 0 Коммент.

Вопрос по ценам на бензин Кремль переадресовал правительству

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