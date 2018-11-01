Маленькой Соне из Томска срочно собирают деньги на лечение

4 балла
-6
65.6 74.42
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Новые требования к зимней резине начнут действовать с 11 ноября

сегодня 09:09 Авто 0 Коммент.

Спрос на ипотеку подскочил на 72 % в Новосибирской области

сегодня 08:07 Недвижимость 0 Коммент.

«Хочу такое же!»: новосибирцам предлагают удивить гостей праздничным декором

сегодня 06:20 Общество 0 Коммент.

Новосибирские власти открыли новую остановку в Калининском районе

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

Два новосибирских театра объявлены участниками «Золотой маски»

сегодня 04:01 Культура 0 Коммент.

Алтайские аптекарши напали с «туалетным» баллончиком на пожилого покупателя

вчера 16:10 Общество 0 Коммент.

СГК ответила на «горячие» вопросы новосибирцев

вчера 13:52 Общество 0 Коммент.

«Универсальное» лекарство от астмы, зависимостей и склероза создают новосибирские учёные

вчера 13:35 Наука 0 Коммент.

Сибиряков ждёт суровая зима – учёные

вчера 13:14 Наука 0 Коммент.

Впиской пьяных подростков заинтересовалось абаканское следствие

вчера 12:43 Хроника 0 Коммент.

Двух варанов нашли в прилетевшем в столицу из Иркутска самолёте

вчера 12:26 Общество 0 Коммент.

Ива «перепутала сезон» и зацвела не на Вербное воскресенье в Сибири

вчера 12:15 Общество 0 Коммент.

Жители Тувы приняли роды у женщины во время выборов

вчера 12:04 Общество 0 Коммент.

Мэрия в борьбе со льдом: свыше тысячи тонн смеси высыпали на новосибирские дороги

вчера 11:21 Общество 0 Коммент.

Названы самые удобные для перепродажи внедорожники

вчера 11:10 Авто 0 Коммент.

Власти снизили прожиточный уровень новосибирца на сто рублей

вчера 10:55 Общество 0 Коммент.

На одну вакансию в Новосибирске приходится два с половиной безработных

вчера 09:03 Работа 0 Коммент.

Новосибирские энергетики сразились в мастерстве сохранения электричества

вчера 09:01 Общество 0 Коммент.

Вопрос по ценам на бензин Кремль переадресовал правительству

вчера 08:07 Авто 0 Коммент.

Маленькой Соне из Томска срочно собирают деньги на лечение

Рубрика: общество

01.11.2018 07:00

фото с сайта pixabay.com

Девочке с болезнью Крона срочно требуется дорогостоящее лекарство – горожан призывают помочь ребёнку.

Жителей Томска просят помочь восьмилетней Соне Беспаловой – девочка страдает болезнью Крона, но у её родителей нет возможности приобрести лекарство.

Как сообщили в пресс-службе благотворительного фонда «Обыкновенное чудо», препарат «Хумира», который ребёнок должен принимать постоянно, мама Сони получала за счёт бюджета, однако лимит его выдачи на этот год исчерпан. Оставшиеся два месяца родители вынуждены покупать лекарство сами. Необходимая сумма — 133 508 рублей.

«На месяц терапии Соне необходимы два шприца препарата, стоимость такой упаковки – 66 754 рубля», — уточнила мама девочки.

По словам мамы Сони, девочка родилась здоровой. Однако первые полтора года жизни ребёнок страдал кишечными инфекциями. В 2012 году у малышки диагностировали болезнь Крона, а на следующий год ей дали инвалидность. Сейчас заболевание прогрессирует.

О том, как помочь ребёнку, можно узнать на сайте благотворительного фонда «Обыкновенное чудо».

Напомним, в сентябре объявляли о сборе денег стремительно худеющему ребёнку в Новосибирске.

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Новые требования к зимней резине начнут действовать с 11 ноября

сегодня 09:09 Авто 0 Коммент.

Спрос на ипотеку подскочил на 72 % в Новосибирской области

сегодня 08:07 Недвижимость 0 Коммент.

«Хочу такое же!»: новосибирцам предлагают удивить гостей праздничным декором

сегодня 06:20 Общество 0 Коммент.

Новосибирские власти открыли новую остановку в Калининском районе

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

Два новосибирских театра объявлены участниками «Золотой маски»

сегодня 04:01 Культура 0 Коммент.

Алтайские аптекарши напали с «туалетным» баллончиком на пожилого покупателя

вчера 16:10 Общество 0 Коммент.

СГК ответила на «горячие» вопросы новосибирцев

вчера 13:52 Общество 0 Коммент.

«Универсальное» лекарство от астмы, зависимостей и склероза создают новосибирские учёные

вчера 13:35 Наука 0 Коммент.

Сибиряков ждёт суровая зима – учёные

вчера 13:14 Наука 0 Коммент.

Впиской пьяных подростков заинтересовалось абаканское следствие

вчера 12:43 Хроника 0 Коммент.

Двух варанов нашли в прилетевшем в столицу из Иркутска самолёте

вчера 12:26 Общество 0 Коммент.

Ива «перепутала сезон» и зацвела не на Вербное воскресенье в Сибири

вчера 12:15 Общество 0 Коммент.

Жители Тувы приняли роды у женщины во время выборов

вчера 12:04 Общество 0 Коммент.

Мэрия в борьбе со льдом: свыше тысячи тонн смеси высыпали на новосибирские дороги

вчера 11:21 Общество 0 Коммент.

Названы самые удобные для перепродажи внедорожники

вчера 11:10 Авто 0 Коммент.

Власти снизили прожиточный уровень новосибирца на сто рублей

вчера 10:55 Общество 0 Коммент.

На одну вакансию в Новосибирске приходится два с половиной безработных

вчера 09:03 Работа 0 Коммент.

Новосибирские энергетики сразились в мастерстве сохранения электричества

вчера 09:01 Общество 0 Коммент.

Вопрос по ценам на бензин Кремль переадресовал правительству

вчера 08:07 Авто 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
24.10.2018

Мир как насмешка

Сатира над пороками современного общества и проблема осужден...

Читать далее
Image
19.09.2018

Третья — лишняя?

Как живут в Новосибирске люди, у которых в одну из пар хромо...

Читать далее
Image
23.07.2018

Циничных здесь нет

О ритуальном бизнесе «изнутри» рассказал организатор пох...

Читать далее

Новости по теме

Игровая площадка для особенных детей открылась в Новосибирске 29.10.2018

Популярное

Image

Страшную находку обнаружили за закрытой дверью детского сада в Но...

Image

Как предотвратить инсульт: врач назвал два простых способа

Image

Секс предлагать: новосибирец с пикантным объявлением удивил пасса...

Image

Злой начальник заставляет увольняться новосибирцев

Image

Увольнение Штельмаха: история службы и причина ухода

Image

Штельмаха и Стерликова подозревают в выдаче «непроверяшек» – исто...

Image

Разбушевавшийся ветер устроил ночной погром в Новосибирске

Image

Сергей Штельмах уволен из ГИБДД Новосибирской области

Image

«Джонни! Они на деревьях»: оранжерея в новосибирской поликлинике ...

Image

Сибиряков ждёт суровая зима – учёные

Image

Новосибирская прокуратура избавила жильцов многоэтажки от незакон...

Image

Рыба моей мечты: новосибирцы наживаются на мемной акуле

Image

Минздрав решит судьбу НИИТО по просьбе депутатов