Маленькой Соне из Томска срочно собирают деньги на лечение

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Маленькой Соне из Томска срочно собирают деньги на лечениеРубрика: общество
01.11.2018 07:00
фото с сайта pixabay.com
Девочке с болезнью Крона срочно требуется дорогостоящее лекарство – горожан призывают помочь ребёнку.
Жителей Томска просят помочь восьмилетней Соне Беспаловой – девочка страдает болезнью Крона, но у её родителей нет возможности приобрести лекарство.
Как сообщили в пресс-службе благотворительного фонда «Обыкновенное чудо», препарат «Хумира», который ребёнок должен принимать постоянно, мама Сони получала за счёт бюджета, однако лимит его выдачи на этот год исчерпан. Оставшиеся два месяца родители вынуждены покупать лекарство сами. Необходимая сумма — 133 508 рублей.
«На месяц терапии Соне необходимы два шприца препарата, стоимость такой упаковки – 66 754 рубля», — уточнила мама девочки.
По словам мамы Сони, девочка родилась здоровой. Однако первые полтора года жизни ребёнок страдал кишечными инфекциями. В 2012 году у малышки диагностировали болезнь Крона, а на следующий год ей дали инвалидность. Сейчас заболевание прогрессирует.
О том, как помочь ребёнку, можно узнать на сайте благотворительного фонда «Обыкновенное чудо».
Напомним, в сентябре объявляли о сборе денег стремительно худеющему ребёнку в Новосибирске.
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