Мэрия в борьбе со льдом: свыше тысячи тонн смеси высыпали на новосибирские дороги

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Мэрия в борьбе со льдом: свыше тысячи тонн смеси высыпали на новосибирские дорогиРубрика: общество
31.10.2018 11:21
фото с сайта pixabay.com
Целые сутки дороги Новосибирска посыпали пескосоляной смесью, пытаясь успеть до наступления отрицательных температур.
Дорожно-эксплуатационные учреждения прошедшей ночью, с 30 на 31 октября, организовали дежурство зимней техники. За сутки на проезжую часть высыпали 1 301 тонну пескосоляной смеси. В пресс-службе мэрии Новосибирска отметили, что покрывать дороги начали до прихода минусовой температуры, дабы избежать серьёзного обледенения.
«Готовность техники для работы в зимних условиях составляет 86 % (из 487 единиц готово 418). <…> В рамках подготовки улично-дорожной сети к зимнему сезону проводятся работы по очистке и консервации решёток ливневой канализации, из 4 209 решёток законсервировано 3 652 (86 %)», — сообщили в мэрии.
Напомним, в октябре синоптики рассказали, что зимний холод и гололёд придут в Новосибирск вместе с ноябрём.
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