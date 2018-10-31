Мэрия в борьбе со льдом: свыше тысячи тонн смеси высыпали на новосибирские дороги

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Целые сутки дороги Новосибирска посыпали пескосоляной смесью, пытаясь успеть до наступления отрицательных температур.

Дорожно-эксплуатационные учреждения прошедшей ночью, с 30 на 31 октября, организовали дежурство зимней техники. За сутки на проезжую часть высыпали 1 301 тонну пескосоляной смеси. В пресс-службе мэрии Новосибирска отметили, что покрывать дороги начали до прихода минусовой температуры, дабы избежать серьёзного обледенения.

«Готовность техники для работы в зимних условиях составляет 86 % (из 487 единиц готово 418). <…> В рамках подготовки улично-дорожной сети к зимнему сезону проводятся работы по очистке и консервации решёток ливневой канализации, из 4 209 решёток законсервировано 3 652 (86 %)», — сообщили в мэрии.

Напомним, в октябре синоптики рассказали, что зимний холод и гололёд придут в Новосибирск вместе с ноябрём.