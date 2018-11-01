Новосибирские власти открыли новую остановку в Калининском районе

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Новая остановка появилась в Новосибирске на улице Магистральной.

Остановку «Улица Магистральная» в Калининском районе Новосибирска ввели в эксплуатацию 1 ноября, сообщили в пресс-центре мэрии.

Новый остановочный пункт расположили в районе дома № 53 на улице Магистральной. Отсюда транспорт будет отправляться в прямом и обратном направлении.

«На остановке будет производиться посадка и высадка пассажиров маршрутов автобусов № 27 «Площадь. им. Калинина – отделение связи № 13 (Северное кладбище – лето)», № 46 «Отделение связи № 13 (Северное кладбище – лето) – площадь им. Калинина», № 73 «Улица Флотская – отделение связи № 13 (Северное кладбище – лето)» и маршрутных такси № 73 «Отделение связи № 13 (Северное кладбище – лето) – ДК им. Кирова», — рассказали в муниципалитете.

Напомним, в сентябре остановки в Советском районе Новосибирска обрели новое место.