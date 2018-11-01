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Новосибирские власти открыли новую остановку в Калининском районе

Рубрика: общество

01.11.2018 06:01

фото с сайта pixabay.com

Новая остановка появилась в Новосибирске на улице Магистральной.

Остановку «Улица Магистральная» в Калининском районе Новосибирска ввели в эксплуатацию 1 ноября, сообщили в пресс-центре мэрии.

Новый остановочный пункт расположили в районе дома № 53 на улице Магистральной. Отсюда транспорт будет отправляться в прямом и обратном направлении.

«На остановке будет производиться посадка и высадка пассажиров маршрутов автобусов № 27 «Площадь. им. Калинина – отделение связи № 13 (Северное кладбище – лето)», № 46 «Отделение связи № 13 (Северное кладбище – лето) – площадь им. Калинина», № 73 «Улица Флотская – отделение связи № 13 (Северное кладбище – лето)» и маршрутных такси № 73 «Отделение связи № 13 (Северное кладбище – лето) – ДК им. Кирова», — рассказали в муниципалитете.

Напомним, в сентябре остановки в Советском районе Новосибирска обрели новое место.

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Предложить новость

Новые требования к зимней резине начнут действовать с 11 ноября

сегодня 09:09 Авто 0 Коммент.

Спрос на ипотеку подскочил на 72 % в Новосибирской области

сегодня 08:07 Недвижимость 0 Коммент.

«Хочу такое же!»: новосибирцам предлагают удивить гостей праздничным декором

сегодня 06:20 Общество 0 Коммент.

Новосибирские власти открыли новую остановку в Калининском районе

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

Два новосибирских театра объявлены участниками «Золотой маски»

сегодня 04:01 Культура 0 Коммент.

Алтайские аптекарши напали с «туалетным» баллончиком на пожилого покупателя

вчера 16:10 Общество 0 Коммент.

СГК ответила на «горячие» вопросы новосибирцев

вчера 13:52 Общество 0 Коммент.

«Универсальное» лекарство от астмы, зависимостей и склероза создают новосибирские учёные

вчера 13:35 Наука 0 Коммент.

Сибиряков ждёт суровая зима – учёные

вчера 13:14 Наука 0 Коммент.

Впиской пьяных подростков заинтересовалось абаканское следствие

вчера 12:43 Хроника 0 Коммент.

Двух варанов нашли в прилетевшем в столицу из Иркутска самолёте

вчера 12:26 Общество 0 Коммент.

Ива «перепутала сезон» и зацвела не на Вербное воскресенье в Сибири

вчера 12:15 Общество 0 Коммент.

Жители Тувы приняли роды у женщины во время выборов

вчера 12:04 Общество 0 Коммент.

Мэрия в борьбе со льдом: свыше тысячи тонн смеси высыпали на новосибирские дороги

вчера 11:21 Общество 0 Коммент.

Названы самые удобные для перепродажи внедорожники

вчера 11:10 Авто 0 Коммент.

Власти снизили прожиточный уровень новосибирца на сто рублей

вчера 10:55 Общество 0 Коммент.

На одну вакансию в Новосибирске приходится два с половиной безработных

вчера 09:03 Работа 0 Коммент.

Новосибирские энергетики сразились в мастерстве сохранения электричества

вчера 09:01 Общество 0 Коммент.

Вопрос по ценам на бензин Кремль переадресовал правительству

вчера 08:07 Авто 0 Коммент.

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