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Новые требования к зимней резине начнут действовать с 11 ноября

Рубрика: Авто

01.11.2018 09:09

фото с сайта pixabay.com

Со второй декады ноября этого года начинают действовать изменения в Техническом регламенте Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колёсных транспортных средств».

С 11 ноября вступает в силу поправка к требованиям по применению зимних шин. С декабря по февраль легковые автомобили (категория M1) и и грузовики до 3,5 тонны (категория N1) должны быть обязательно обуты в зимнюю резину. 

А вот на грузовики, автобусы и прочие ТС тяжелее 3,5 тонны сезонные покрышки по новым правилам можно не устанавливать — считаться нарушением это не будет.

«Стоит обратить особое внимание на то, что действующие правила запрещают устанавливать на одну ось шины с разными параметрами и характеристиками. С 11 ноября 2018 года под этот перечень подпадёт и модель шин — разные марки запретят использовать на одной оси», — отметил для Сиб.фм новосибирский автоэксперт Александр Борисов.

Напомним, в октябре МЧС призвало новосибирцев к осторожности из-за грядущего сильного гололёда на улицах.

 

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