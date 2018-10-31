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Штельмаха и Стерликова подозревают в выдаче «непроверяшек» – источник

Рубрика: проиcшествия

31.10.2018 10:14

фото с сайта sledcom.ru

Следственный комитет проводит проверку в отношении экс-начальника УГИБДД по Новосибирской области и начальника регионального ГУ МВД; их подозревают в превышении должностных полномочий.

Следственные органы СКР по Новосибирской области проводят доследственную проверку в отношении экс-начальника регионального УГИБДД Сергея Штельмаха. Примечательно, что за дело правоохранители взялись ещё до приказа об его увольнении. Об этом сообщил Сиб.фм источник со ссылкой на предоставленное «постановление о передаче сообщения о преступлении по подследственности».

Сергея Штельмаха подозревают по статье «Превышение должностных полномочий». 26 июня в ходе проверочных мероприятий сотрудники ГУСБ МВД по Новосибирску остановили «Мерседес Бенц S». Вышедший оттуда мужчина предъявил удостоверение советника Главного государственного инспектора безопасности дорожного движения, так называемую «непроверяшку», выданную Сергеем Штельмахом.

Согласно предъявленному владельцу иномарки пропуску, его водительское удостоверение, регистрационные документы, перевозимый груз и прочее вплоть до пассажиров авто, не подлежат проверке. Раздача таких «документов», как сообщили Сиб.фм, категорически запрещена.

Также в постановлении указано, что к оформлению «непроверяшки», вероятно, причастен и начальник регионального ГУ МВД Юрий Стерликов. Примечательно, что в СМИ не так давно также появились слухи о его возможном увольнении.

«Указанный пропуск, согласно тексту, утверждён начальником ГУ МВД России по Новосибирской области Стерликовым Ю. Ю., имеет оттиск гербовой печати, закреплённой за заместителем начальника ГУ МВД России по Новосибирской области Турбовцом Н. М., подпись, визуально схожую с подписью Турбовца Н. М.», — написано в постановлении.

В действиях Юрия Стерликова и Николая Турбовца, равно как и в случае с Сергеем Штельмахом, усматривают признаки преступления по статье «Превышение должностных полномочий». О втором также сообщила пресс-служба регионального следкома Интерфаксу.

Сергей Штельмах занимал должность руководителя УГИБДД в течение 12 лет. Юрий Стерликов служит на должности начальника ГУ МВД более трёх лет.

Напомним, 30 октября стало известно, что Сергея Штельмаха уволили «в связи с совершением поступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел».

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