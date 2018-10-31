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Сибиряков ждёт суровая зима – учёные

Рубрика: наука

31.10.2018 13:14

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Сибирские ученые связывают изменения температуры с глобальным потеплением и предполагают, что сибирякам следует ожидать опасных метеорологических явлений.

Согласно данным Росгидромета, в начале XXI века зимы в Западной Сибири становятся холоднее, хотя среднегодовая температура продолжает расти за счёт других сезонов. Для изучения причин этого феномена в Томске сотрудники Института мониторинга климатических и экологических систем СО РАН разработали метод статистического моделирования переноса воздуха. Исследование проводилось по климатическим данным за период с 1976 года по наше время. Как выяснили учёные, снижение зимних температур в основном объясняется тем, что антициклоны блокируют приток тёплого влажного воздуха с южных границ региона.

«Как правило, в умеренных широтах Северного полушария преобладает зональная циркуляция: относительно тёплый воздух переносится вдоль широты, с Атлантики на континент. Однако в последние годы всё больше проявляет себя меридиональный тип циркуляции, при котором на юг проникают холодные арктические массы. Это, в частности, связано с тем, что из-за глобального потепления разница температур между Арктикой и экватором стала меньше, и вынос воздуха с севера на юг увеличился», — говорит научный сотрудник ИМКЭС СО РАН кандидат физико-математических наук Елена Харюткина.

Как пишет издание «Наука в Сибири», при меридиональном типе циркуляции возникают малоподвижные области повышенного давления (антициклоны). Они долгое время остаются на одной территории и блокируют прохождение тёплого воздуха из Атлантики. За счёт этого в регионах, расположенных восточнее антициклона, в частности в Новосибирске, Кемерове и Томске, зимой устанавливается холодная погода без осадков.

«Для этого типа циркуляции характерна неравномерность воздушных потоков, тёплых и холодных, что может приводить к экстремальным погодным явлениям: волнам жары и холода, резкому усилению ветра, сильным ливням, крупному граду, засухам», — добавила младший научный сотрудник ИМКЭС СО РАН Евгения Усова.

Напомним, что зимний холод и гололёд придут в Новосибирск вместе с ноябрём. 

 

 

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