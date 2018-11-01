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Спрос на ипотеку подскочил на 72 % в Новосибирской области

Рубрика: недвижимость

01.11.2018 08:07

фото с сайта pixabay.com

По итогам девяти месяцев 2018 года новосибирцы вошли в топ-10 самых кредитно активных в России, сообщили в Объединённом кредитном бюро (ОКБ)

Новосибирская область стала абсолютным лидером страны по темпам роста получения ипотечных кредитов.

«Объёмы кредитования выросли по сравнению с прошлым годом на 60 %. При этом количество новых кредитов выросло только на 4 %. За третий квартал текущего года новосибирцам выдали 221 тысячу кредитов на 48,2 миллиарда рублей. Самые высокие темпы роста отмечаются в сегментах кредитных карт и ипотеки, где Новосибирская область стала первой по росту этих займов. Объёмы ипотечного кредитования выросли на 72 %, а количество новых кредитов — на 53 %. Средний ипотечный чек составил 1,9 миллиона рублей. Прирост за год по этому показателю составил 12 %, что выше данных по России – 10 % роста среднего чека», — прокомментировали в пресс-службе ОКБ.

В POS-кредитовании отмечен спад до 100 тысяч рублей. Кредиты, которые выдаются непосредственно в магазине без посещения банковской организации, по итогам третьего квартала просели на 29 %. Зато новосибирцы охотно берут займы свыше ста тысяч рублей. Тут наблюдается значительный рост: по сумме – на 72 %, по количеству выдач – на 53 %.

Средняя ипотека новосибирца в 2018 году составляет 1,92 млн рублей, автокредит — 954 тысячи рублей, а заём по кредитным картам — 68,4 тысячи рублей.

Напомним, в октябре аналитики сообщили, что грядущее похолодание потянет вверх цены на жильё в Новосибирске.

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