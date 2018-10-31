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«Универсальное» лекарство от астмы, зависимостей и склероза создают новосибирские учёные

Рубрика: наука

31.10.2018 13:35

фото с сайта pixabay.com

В НИИ органической химии разрабатывают аналог японского лекарства от сразу нескольких заболеваний.

Учёные НИИ имени Н. Н. Ворожцова СО РАН работают над созданием аналога японского лекарства от астмы, воспалительных процессов, рассеянного и бокового амиотрофического склерозов, а также различных зависимостей.

Как сообщает издание «Наука в Сибири», получить препарат исследователи рассчитывают из таких соединений как N-аминоазиниевые соли.

«N-аминоазиниевые соли интересны тем, что обладают высокой реакционной способностью и имеют потенциал для превращения в целые классы разнообразных соединений. Главные надежды мы возлагаем на создание фторированного аналога препарата «Ибудиласт». Введение атомов фтора в молекулу лекарства может сделать его более эффективным: усилить связывание с фосфодиэстеразами и повысить метаболическую стабильность», — рассказал руководитель исследовательской группы кандидат химических наук Алексей Воробьёв.

В странах Восточной Азии японский препарат широко используется для облегчения симптомов, связанных с бронхиальной астмой и ишемическим инсультом. Кроме того, американские учёные исследуют медикамент на предмет эффективного и безопасного лечения зависимостей и прогрессирующего рассеянного склероза.

«Ибудиласт» может действовать при совершенно несхожих, на первый взгляд, заболеваниях. В одних случаях молекулы препарата будут замедлять воспалительные процессы, в других — снижать активность нервных клеток, тем самым влияя на работу мозга зависимого человека», — сообщает «Наука в Сибири».

Напомним, в октябре стало известно, что новосибирские учёные создают биоматрицу для выращивания костей.

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