Власти снизили прожиточный уровень новосибирца на сто рублей

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Для жителей Новосибирской области установили новый прожиточный минимум.

Правительство Новосибирской области установило величину прожиточного минимума за третий квартал 2018 года. Соответствующее постановление губернатора региона вышло 29 октября, сообщает пресс-служба Новосибирскстата.

«Величина прожиточного минимума составила в среднем на жителя области 10 843 рубля, в том числе на трудоспособное население – 11 527; пенсионера – 8723; ребёнка – 11 145 рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Предполагается, что 42 % от этой суммы средний житель потратит на питание — это составит 4555 рублей, 25,4 % — на оплату услуг (2752 рубля), 25,3 % — на непродовольственные товары (2743 рубля ) и 7,3 % — на уплату налогов (793 рубля).

Между тем, во втором квартале 2018 года величина прожиточного минимума в Новосибирской области составляла 10942 рубля. Это на 99 рублей больше, чем в третьем квартале.

Напомним, в октябре новосибирская пенсионерка подарила министру труда и соцразвития региона мыло и верёвку – по словам женщины, презент стал ответом на незначительную прибавку к сумме прожиточного минимума для пенсионеров.