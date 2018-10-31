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Власти снизили прожиточный уровень новосибирца на сто рублей

Рубрика: общество

31.10.2018 10:55

фото с сайта pixabay.com

Для жителей Новосибирской области установили новый прожиточный минимум.

Правительство Новосибирской области установило величину прожиточного минимума за третий квартал 2018 года. Соответствующее постановление губернатора региона вышло 29 октября, сообщает пресс-служба Новосибирскстата.

«Величина прожиточного минимума составила в среднем на жителя области 10 843 рубля, в том числе на трудоспособное население – 11 527; пенсионера – 8723; ребёнка – 11 145 рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Предполагается, что 42 % от этой суммы средний житель потратит на питание — это составит 4555 рублей, 25,4 % — на оплату услуг (2752 рубля), 25,3 % — на непродовольственные товары (2743 рубля ) и 7,3 % — на уплату налогов (793 рубля).

Между тем, во втором квартале 2018 года величина прожиточного минимума в Новосибирской области составляла 10942 рубля. Это на 99 рублей больше, чем в третьем квартале.

Напомним, в октябре новосибирская пенсионерка подарила министру труда и соцразвития региона мыло и верёвку – по словам женщины, презент стал ответом на незначительную прибавку к сумме прожиточного минимума для пенсионеров.

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