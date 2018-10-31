Впиской пьяных подростков заинтересовалось абаканское следствие

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В Абакане в полицию пришла мать 16-летнего подростка, у которого украли дорогой телефон; однако в ходе проверки сотрудники узнали удивительные обстоятельства произошедшего.

Накануне в полицию Абакана обратилась мама 16-летнего подростка с заявлением о краже телефона стоимостью 20 тысяч рублей. В ходе дальнейшей проверки выяснились удивившие инспекторов по делам несовершеннолетних обстоятельства.

По предварительной информации, семеро подростков, трое из которых младше 16 лет, решили отметить день рождения друга на съёмной квартире. Их 18-летний товарищ снял подросткам жильё и купил им пиво. Своим же родителям ребята сказали, что будут праздновать в доме именинника.

«Застолье началось примерно в 18 часов. Когда спиртное закончилось, совершеннолетний товарищ вместе со своим 16-летним другом по просьбе отдыхающих привезли им добавки – бутылку водки», — рассказали в пресс-службе МВД Хакасии.

В результате у одного из подростков пропал телефон стоимостью 20 тысяч рублей. По факту всей этой истории три итога. Первый – возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину». Второй – в отношении родителей несовершеннолетних составили административные материалы по статье «Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление ими алкогольной и спиртосодержащей продукции». За это им грозит штраф до двух тысяч рублей. Третий – 18-летнему покупателю алкоголя грозит административная ответственность по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ». За это предусмотрен штраф до трёх тысяч рублей.

Напомним, в августе подростки отравились суррогатным алкоголем в новосибирском селе.