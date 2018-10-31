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Жители Тувы приняли роды у женщины во время выборов

Рубрика: общество

31.10.2018 12:04

ФОТО ИЗ ГРУППЫ «МОЛОДЁЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ НСО»

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова поведала президенту Владимиру Путину о героических поступках членов участковых избиркомов: они принимали роды, спасали оленеводов и оказывали первую помощь при сердечном приступе.

30 октября в Кремле прошло торжественное мероприятие в честь 25-летия российской избирательной системы. Во время него председатель ЦИК РФ Элла Памфилова рассказала президенту Владимиру Путину о работе членов избиркома. Об этом сообщил ТАСС.

«В тундре, на Камчатке, спасают жизнь оленевода. Получил травму серьёзную, буквально они спасли его от смерти», — поделилась подвигом работников председатель.

Также в зале присутствовала глава участковой избирательной комиссии в Норильске Елена Кондрат. Она сделала искусственное дыхание, массаж сердца и вызвала скорую избирателю, которому стала плохо с сердцем.

«В Республике Тыва пришлось принимать роды у избирательницы. Приняли роды, отправили в больницу», — поделилась случаем Элла Памфилова.

Напомним, в июле сотрудники новосибирского ТЦ приняли роды у покупательницы.

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Двух варанов нашли в прилетевшем в столицу из Иркутска самолёте

сегодня 12:26 Общество 0 Коммент.

Мэрия в борьбе со льдом: свыше тысячи тонн смеси высыпали на новосибирские дороги

сегодня 11:21 Общество 0 Коммент.

Названы самые удобные для перепродажи внедорожники

сегодня 11:10 Авто 0 Коммент.

На одну вакансию в Новосибирске приходится два с половиной безработных

сегодня 09:03 Работа 0 Коммент.

Новосибирские энергетики сразились в мастерстве сохранения электричества

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

Вопрос по ценам на бензин Кремль переадресовал правительству

сегодня 08:07 Авто 0 Коммент.

Новосибирского заключённого осудили за избиение охранника дужкой от кровати

сегодня 07:03 Хроника 0 Коммент.

Помощник Путина назвал молодёжный чемпионат по хоккею шансом для Новосибирска

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

«Коты Малевича» от петербургского творца на выставке в Новосибирске

сегодня 05:01 Афиша 0 Коммент.

Любить и чипировать: омский мэр реформирует «фабрику смерти животных»

сегодня 04:05 Общество 0 Коммент.

Минздрав решит судьбу НИИТО по просьбе депутатов

вчера 16:35 Политика 0 Коммент.

Отреставрированную версию «Сталкера» покажут в Новосибирске

вчера 15:41 Афиша 0 Коммент.

Память новосибирских репрессированных увековечат в «цифре»

вчера 15:40 Культура 0 Коммент.

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