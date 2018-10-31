Жители Тувы приняли роды у женщины во время выборов

ФОТО ИЗ ГРУППЫ «МОЛОДЁЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ НСО»

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова поведала президенту Владимиру Путину о героических поступках членов участковых избиркомов: они принимали роды, спасали оленеводов и оказывали первую помощь при сердечном приступе.

30 октября в Кремле прошло торжественное мероприятие в честь 25-летия российской избирательной системы. Во время него председатель ЦИК РФ Элла Памфилова рассказала президенту Владимиру Путину о работе членов избиркома. Об этом сообщил ТАСС.

«В тундре, на Камчатке, спасают жизнь оленевода. Получил травму серьёзную, буквально они спасли его от смерти», — поделилась подвигом работников председатель.

Также в зале присутствовала глава участковой избирательной комиссии в Норильске Елена Кондрат. Она сделала искусственное дыхание, массаж сердца и вызвала скорую избирателю, которому стала плохо с сердцем.

«В Республике Тыва пришлось принимать роды у избирательницы. Приняли роды, отправили в больницу», — поделилась случаем Элла Памфилова.

Напомним, в июле сотрудники новосибирского ТЦ приняли роды у покупательницы.