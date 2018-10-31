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27 % новосибирцев никогда не обижаются на любимых

Рубрика: woman, общество

02.11.2018 08:02

фото с сайта pixabay.com

Исследователи соцсети «Фотострана» опросили 1 000 жителей Новосибирска на тему частоты их обид на возлюбленных.

22 % участников опроса имеют немало проблем в отношениях. Как следствие, у них часто случаются ссоры, результатом которых становятся обиды.

Из-за пустяков часто «дуются» на свою вторую половинку 27 % новосибирцев. 

«По мелочам иногда обижаюсь, хотя муж и не замечает. Я просто занимаюсь своими делами, потом отхожу быстро и как в ни в чем не бывало», — рассказала респондент Анастасия.

Аналогичный процент опрошенных обижаются на любимых редко, только из-за серьёзных проступков. 

«Обида на близких — это лишняя трата времени. Если случается разногласие, то его необходимо обсудить сразу, без отлагательств», — поделился мудростью Сергей.

Оставшиеся обижаются на любимых, например, только если у них плохое настроение.

Напомним, в октябре опрос показал, что половина новосибирцев верит во вред компьютерных игр.

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вчера 11:11 Общество 0 Коммент.

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вчера 10:40 Экономика 0 Коммент.

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