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Девушка-50 cent из Омска шокировала «инстаграмеров» убедительными образами звёзд

Рубрика: общество

02.11.2018 07:03

фото Алисы Дроновой в соцсети «Инстаграм»

Жительница Омска гримируется под мировых знаменитостей и выкладывает селфи в соцсетях – результатам удивляются тысячи подписчиков.

В сети стремительно набирает популярность жительница Омска Алиса Дронова – с помощью макияжа девушка буквально перевоплощается в звёзд мирового шоу-бизнеса. В её копилке – Джим Керри, Жан Рено, американские рэперы 50 cent, Эминем и Кендрик Ламар и даже принцесса Нейтири из «Аватара».

Убедительные образы девушка публикует в своём аккаунте в Instagram. Пока у интернет-гримёра всего восемь тысяч подписчиков, однако только одно её фото порой набирает более тысячи лайков.

По словам девушки, её творчество не требует много времени и денег – Алиса использует недорогую косметику и создаёт образ за полтора часа. Правда, профессионально заниматься визажем звезда «Инстаграма» не планирует – для неё это просто увлечение.

«На худграф я принципиально не поступала, так как не хочу, чтобы меня начало тошнить от любимого занятия. Ну вы наверняка понимаете, о чём я говорю: то, к чему принуждают нас учителя, автоматически становится неприятным», — рассказала Алиса Дронова изданию Medialeaks.

Напомним, в сентябре мужчина-зверь и человек-призрак напугали новосибирских пользователей соцсетей.

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Девушка-50 cent из Омска шокировала «инстаграмеров» убедительными образами звёзд

сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

Ограничено движение на центральной улице Новосибирска

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев проверят на этнографическую грамотность

сегодня 05:09 Афиша 0 Коммент.

Кричал от боли: родственники хакасского онкобольного ищут справедливости у европейцев

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вчера 16:09 Общество 0 Коммент.

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вчера 15:15 Общество 0 Коммент.

Сибирячка выпала из окна студенческого общежития в ночь на Хеллоуин

вчера 13:43 Хроника 0 Коммент.

Раскрутить на миллион: новосибирские власти продвигают приложение-афишу

вчера 13:11 Общество 0 Коммент.

День народного единства-2018: карта перекрытий и схема маршрутов в Новосибирске

вчера 11:11 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске подскочили цены на бензин

вчера 10:40 Экономика 0 Коммент.

Спрос на ипотеку подскочил на 72 % в Новосибирской области

вчера 08:07 Недвижимость 0 Коммент.

«Хочу такое же!»: новосибирцам предлагают удивить гостей праздничным декором

вчера 06:20 Общество 0 Коммент.

Новосибирские власти открыли новую остановку в Калининском районе

вчера 06:01 Общество 0 Коммент.

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