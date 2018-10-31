Девушка-50 cent из Омска шокировала «инстаграмеров» убедительными образами звёзд

фото Алисы Дроновой в соцсети «Инстаграм»

Жительница Омска гримируется под мировых знаменитостей и выкладывает селфи в соцсетях – результатам удивляются тысячи подписчиков.

В сети стремительно набирает популярность жительница Омска Алиса Дронова – с помощью макияжа девушка буквально перевоплощается в звёзд мирового шоу-бизнеса. В её копилке – Джим Керри, Жан Рено, американские рэперы 50 cent, Эминем и Кендрик Ламар и даже принцесса Нейтири из «Аватара».

Убедительные образы девушка публикует в своём аккаунте в Instagram. Пока у интернет-гримёра всего восемь тысяч подписчиков, однако только одно её фото порой набирает более тысячи лайков.

По словам девушки, её творчество не требует много времени и денег – Алиса использует недорогую косметику и создаёт образ за полтора часа. Правда, профессионально заниматься визажем звезда «Инстаграма» не планирует – для неё это просто увлечение.

«На худграф я принципиально не поступала, так как не хочу, чтобы меня начало тошнить от любимого занятия. Ну вы наверняка понимаете, о чём я говорю: то, к чему принуждают нас учителя, автоматически становится неприятным», — рассказала Алиса Дронова изданию Medialeaks.

Напомним, в сентябре мужчина-зверь и человек-призрак напугали новосибирских пользователей соцсетей.