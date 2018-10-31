Ограничено движение на центральной улице Новосибирска

Лента новостейПредложить новость
Девушка-50 cent из Омска шокировала «инстаграмеров» убедительными образами звёзд
Раскрутить на миллион: новосибирские власти продвигают приложение-афишу
«Хочу такое же!»: новосибирцам предлагают удивить гостей праздничным декором
Ограничено движение на центральной улице НовосибирскаРубрика: общество
02.11.2018 06:01
фото с сайта pixabay.com
Участок улицы в Центральном районе частично перекрыт до 19 ноября – водителей просят быть внимательными.
Движение на участке улицы Мичурина ограничено — проезжая часть в районе дома № 4 сужена на шесть метров, сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
«Это связано с проведением филиалом компании "Тепловые сети" работ по ремонту теплотрассы. Окончание работ запланировано на 19 ноября», — сообщили в муниципалитете.
Водителей просят проявлять внимательность и руководствоваться дорожными знаками.
Напомним, многие дороги центра города перекроют в Новосибирске в День народного единства.
Комментарии
Лента новостей
Девушка-50 cent из Омска шокировала «инстаграмеров» убедительными образами звёзд
Раскрутить на миллион: новосибирские власти продвигают приложение-афишу
«Хочу такое же!»: новосибирцам предлагают удивить гостей праздничным декором
Статьи по теме
Турникеты и люди
Какое будущее ожидает электрический транспорт в Новосибирске...
Дорогие дороги
На новосибирские магистрали по федеральному проекту потратят по...
Новости по теме
Популярное