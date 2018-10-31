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Ограничено движение на центральной улице Новосибирска

Рубрика: общество

02.11.2018 06:01

фото с сайта pixabay.com

Участок улицы в Центральном районе частично перекрыт до 19 ноября – водителей просят быть внимательными.

Движение на участке улицы Мичурина ограничено — проезжая часть в районе дома № 4 сужена на шесть метров, сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

«Это связано с проведением филиалом компании "Тепловые сети" работ по ремонту теплотрассы. Окончание работ запланировано на 19 ноября», — сообщили в муниципалитете.

Водителей просят проявлять внимательность и руководствоваться дорожными знаками.

Напомним, многие дороги центра города перекроют в Новосибирске в День народного единства.

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