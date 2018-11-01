Истощённого льва заперли во дворе пустого дома под Иркутском

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Истощённого льва заперли во дворе пустого дома под ИркутскомРубрика: общество
01.11.2018 18:10
фото с сайта pixabay.com
В селе под Иркутском мужчина уехал в другую страну, оставив в своём доме молодого льва; соседи слышали, как животное ревело от голода.
Сегодня, 1 ноября, сотрудники питомника «К-9» забрали из частного дома села Смоленщина истощённого льва. По словам соседей, его хозяин уехал на родину в Узбекистан.
«Сегодня нам позвонили местные жители и попросили спасти льва, который находится во дворе одного из домов и ревёт от голода. Мы связались с местной администрацией и участковым, которые подтвердили эту информацию и согласились помочь нам забрать животное», — сообщил Интерфаксу руководитель «К-9» Вячеслав Славин.
Примечательно, что дом был выставлен на продажу. Молодой лев долгое время прожил в холодном вольере, подпёртом обычной палкой, без еды и воды.
Соседи рассказали, что мужчина выиграл дикого зверя в карты (как он вообще оказался в Иркутске – неизвестно). После его отъезда льва некоторое время кормил знакомый карточного игрока, но последние четыре дня он не появлялся. Так что животное просто сидело, рычало и скулило.
Напомним, в сентябре сельчане завели верблюда в Новосибирской области.
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