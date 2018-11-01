Кричал от боли: родственники хакасского онкобольного ищут справедливости у европейцев

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Родные погибшего онкобольного из Хакасии, не получавшего обезболивающих препаратов, обратились в Европейский суд по правам человека.

Мать и сестра жителя Хакасии Василия Горева, который свёл счёты с жизнью, обратились в Европейский суд по правам человека. Они считают, что российские власти нарушили статьи «Право на жизнь», «Запрет пыток», а также «Право на эффективные средства правовой защиты» в отношении их родственника, страдающего онкологией.

Как сообщает правозащитная организация «Зона права», диагноз «рак» Гореву поставили в 2013 году. К этому моменту заболевание находилось на четвёртой стадии, когда операция исключена. При этом практически во всех внутренних органах мужчины были метастазы.

«В течение полугода Горев прошёл шесть курсов химиотерапии, но состояние пациента только ухудшалось. Мужчина не мог заснуть и кричал от боли. Необходимый ему морфин не выдавали, а предоставляли слабо действующие препараты», — рассказали на сайте «Зоны права».

Как отмечают правозащитники, в тех случаях, когда пациент жалуется на постоянные боли, ВОЗ рекомендует выписывать ему сильнодействующие препараты. Однако таких лекарств мужчине не предоставляли.

В феврале 2014 года Василий Горев скончался. Мужчине было 54 года.

После ряда подобных трагических случаев, в том числе гибели отставного контр-адмирала Вячеслава Апанасенко, в российском законодательстве появились изменения, облегчающие доступ онкобольных к сильнодействующим препаратам. Так, срок действия рецепта на такие средства увеличили втрое.

Напомним, в сентябре новосибирские учёные получили грант на исследование антиракового вируса.