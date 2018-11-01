Новосибирские кардиологи первыми в России прооперировали «сердечника» в 3D-формате

фото предоставлено пресс-службой клиники Мешалкина

В клинике Мешалкина прооперировали «сердечника», не разрезая грудной клетки – врачам помог 3D-монитор.

Врачи Национального медицинского исследовательского центра имени Е. Н. Мешалкина впервые в России провели эндоскопическую клапаносохраняющую операцию с использованием технологии 3D-визуализации.

Как сообщают в пресс-службе клиники, 24-летний пациент страдал патологией митрального клапана сердца из-за дефекта развития соединительной ткани, а на фоне воспалительного процесса у него развилась митральная недостаточность. В результате у больного снизилась сократительная способность сердечной мышцы.

Молодого человека прооперировали с минимальной хирургической травмой, сделав лишь небольшие проколы в области грудной клетки. За всеми медицинскими манипуляциями хирург наблюдал на мониторе, где транслировалось трёхмерное изображение.

«За счет протезирования хорд митрального клапана нитями хирурги устранили пролапс – выраженное провисание в полость левого желудочка – передней створки клапана. Редуцировали патологически расширенное фиброзное кольцо – основу клапана, кольцо из соединительной ткани, которое разделяет левый желудочек и аорту, – за счёт имплантации опорного протеза. В норме диаметр фиброзного кольца не превышает 25 мм, у мужчины он достигал 36 мм. После вмешательства основание клапана сузилось до нормального значения», — пояснили в пресс-службе медучреждения.

Прооперированного мужчину выписали из стационара через неделю после операции. В клинике отмечают, что пациент быстро восстановился.

Главное преимущество эндоскопической операции – уменьшение кровопотери, риска септических осложнений и болевых ощущений пациента во время его нахождения в стационаре. Кроме того, сохранение целостности грудной клетки способствует тому, чтобы пациенты возвращались к физической активности уже через три недели.

Напомним, в сентябре в клинике Мешалкина спасли женщину с опухолью головного мозга.