Новосибирцев проверят на этнографическую грамотность

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Новосибирцев проверят на этнографическую грамотностьРубрика: афиша
02.11.2018 05:09
фото с сайта miretno.ru
В Новосибирске состоится «Большой этнографический диктант» в преддверии Дня народного единства.
«Большой этнографический диктант» напишут сегодня, 2 ноября, в 16:00 в Городском межнациональном центре (улица Станиславского, 29). Это всероссийская акция, проводят её во всех регионах страны. Участники диктанта должны продемонстрировать свои знания о народах, проживающих в России. Но главная цель акции – привлечь внимание к этнографии, которая важна для гармонии в межэтнических отношениях.
«Участником диктанта может стать любой желающий, владеющий русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства в возрасте от 15 лет», — сообщили в пресс-центре правительства НСО.
Диктант состоит из 30 вопросов. 20 из них общие, а десять – региональные. На его написание участникам выделят 45 минут.
Напомним, в октябре Сиб.фм публиковал программу праздничного гуляния на День народного единства в Новосибирске.
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