День народного единства-2018: карта перекрытий и схема маршрутов в Новосибирске

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День народного единства-2018: карта перекрытий и схема маршрутов в НовосибирскеРубрика: общество
01.11.2018 11:11
фото с сайта pixabay.com
В День народного единства в Новосибирске многие участки дорог центра города станут недоступны для водителей и пассажиров общественного транспорта.
4 ноября с 10 до 20 часов из-за празднования Дня народного единства в центре Новосибирска перекроют дороги для автомобилистов. Эти участки выделены на карте красным.
Также на некоторое время перекроют проезд на трёх участках в Академгородке. Чтобы узнать время ограничения движения, нажмите на участок.
В этот день будет запрещена парковка в местах проведения праздничных мероприятий. А 5 ноября — на площади Ленина около Красного проспекта, 25 на время демонтажа сцены.
«Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — отметили в пресс-службе мэрии Новосибирска.
4 ноября изменятся маршруты некоторых видов общественного транспорта. Автобусы:
- №№ 8, 21, 32, 54 — поедут по Большевистской, затем остановятся на автовокзале, далее Красный проспект, улица Советская, Вокзальная магистраль и затем возвращение на действующую схему;
- № 18 — улицы Кирова, Восход, Большевистская, остановка «Автовокзал», Красный проспект, Советская, Гоголя, далее по старой схеме;
- № 5 — Октябрьский мост, улица Большевистская, остановка «Автовокзал», Красный проспект, улицы Советская, Гоголя, Красный проспект, далее по схеме;
- №№ 13, 28 — улица Большевистская, остановка «Автовокзал», Красный проспект, улицы Советская, Гоголя, Красный проспект, далее по схемам;
- № 97, 98 — улицы Кирова и Восход, остановка «Автовокзал», Красный проспект, улицы Советская, Гоголя, Красный проспект, далее по схемам;
- № 75 — улицы Кирова, Восход, Большевистская, остановка «Автовокзал», Красный проспект, Советская, Вокзальная магистраль, далее по схеме;
- № 31 — Вокзальная магистраль, проспект Димитрова, улица Фрунзе, улица Семьи Шамшиных, улица Военная, далее по схеме.
Троллейбусы:
- № 36 — улица Фрунзе, Красный проспект, остановка «Площадь имени Калинина»;
- № 13 — улицы Большевистская, Советская, Нарымская, площадь Лунинцев, Гоголя, правый поворот на Красный проспект, разворот на пересечении улицы Крылова и Красного проспекта, далее по схеме;
- № 29 — улица Большевистская, остановка «Автовокзал»;
- № 5 — улицы Кирова, Восход, Большевистская, остановка «Автовокзал», улицы Советская, Нарымская, площадь Лунинцев, улица Гоголя, правый поворот на Красный проспект, разворот на пересечении улицы Крылова и Красного проспекта, далее по схеме;
- № 10 — улицы Кирова, Восход, Большевистская, остановка «Автовокзал».
В Академгородке во время перекрытия участка на Морском проспекте 4 и 7 ноября транспорт будет ехать:
- автобусы №№ 7, 23, 72 — по проспектам Академика Лаврентьева, Академика Коптюга, Университетскому, далее по схемам;
- автобусы №№ 8, 52, 52к — по проспектам Академика Лаврентьева, Академика Коптюга, Университетскому, улице Жемчужной и далее по схемам.
Напомним, в октябре Сиб.фм публиковал программу праздничного гуляния на День народного единства в Новосибирске.
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