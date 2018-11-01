Раскрутить на миллион: новосибирские власти продвигают приложение-афишу

фото с сайта pixabay.com

Мэрия Новосибирска собирается вложить миллион рублей в раскрутку мобильного приложения с анонсами событий «ЭтоНово».

Муниципальная организация «Городская дирекция творческих программ» объявила о том, что нуждается в услугах по продвижению мобильного приложения «ЭтоНово» в социальных сетях. Такая информация появилась 30 октября на сайте госзакупок.

Согласно опубликованным документам, договор на эти услуги, стоимость которого – один миллион рублей, заключён с индивидуальным предпринимателем Наталией Мясниковой. Исполнитель должен раскрутить приложение в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Instagram и Facebook до 19 декабря. В числе требований к подрядчику – десятки постов и реклама, рассчитанная на разную целевую аудиторию.

Приложение «ЭтоНово» было создано к 125-летию Новосибирска и информировало горожан о праздничных мероприятиях. Теперь в нём планируется публиковать афишу событий, приуроченных к другим датам, а также всевозможные опросы.

«Мы разработали специальное мобильное приложение «ЭтоНово» для того, чтобы новосибирцы заранее могли выбрать места для прогулок и решить, куда им обязательно нужно попасть в праздничные дни. В нём представлена подробная программа мероприятий», — ранее сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Напомним, на День города в Новосибирске испекли пирог-гигант.