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Сибирячка выпала из окна студенческого общежития в ночь на Хеллоуин

Рубрика: проиcшествия

01.11.2018 13:43

фото из группы «Инцидент Новосибирск» «Вконтакте»

Жительница Новосибирска разбилась насмерть, упав с девятого этажа в Академгородке.

Молодая женщина выпала из окна девятого этажа общежития НГУ № 8/2, от полученных травм она скончалась. О трагедии сообщили поздно вечером 31 октября в группе «Инцидент Новосибирск» соцсети «Вконтакте».

«Источник в правоохранительных органах рассказал, что погибшая 35-летняя женщина выпала из окна девятого этажа. На месте работает следственный комитет», — рассказали в группе.

Напомним, в мае выпал из окна пятого этажа студент новосибирского университета.

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Лента новостей

Предложить новость

Сибирячка выпала из окна студенческого общежития в ночь на Хеллоуин

сегодня 13:43 Хроника 0 Коммент.

Раскрутить на миллион: новосибирские власти продвигают приложение-афишу

сегодня 13:11 Общество 0 Коммент.

Новосибирские кардиологи первыми в России прооперировали «сердечника» в 3D-формате

сегодня 11:40 Общество 0 Коммент.

День народного единства-2018: карта перекрытий и схема маршрутов в Новосибирске

сегодня 11:11 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске подскочили цены на бензин

сегодня 10:40 Экономика 0 Коммент.

Новые требования к зимней резине начнут действовать с 11 ноября

сегодня 09:09 Авто 0 Коммент.

Спрос на ипотеку подскочил на 72 % в Новосибирской области

сегодня 08:07 Недвижимость 0 Коммент.

«Хочу такое же!»: новосибирцам предлагают удивить гостей праздничным декором

сегодня 06:20 Общество 0 Коммент.

Новосибирские власти открыли новую остановку в Калининском районе

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

Два новосибирских театра объявлены участниками «Золотой маски»

сегодня 04:01 Культура 0 Коммент.

Алтайские аптекарши напали с «туалетным» баллончиком на пожилого покупателя

вчера 16:10 Общество 0 Коммент.

СГК ответила на «горячие» вопросы новосибирцев

вчера 13:52 Общество 0 Коммент.

«Универсальное» лекарство от астмы, зависимостей и склероза создают новосибирские учёные

вчера 13:35 Наука 0 Коммент.

Сибиряков ждёт суровая зима – учёные

вчера 13:14 Наука 0 Коммент.

Впиской пьяных подростков заинтересовалось абаканское следствие

вчера 12:43 Хроника 0 Коммент.

Двух варанов нашли в прилетевшем в столицу из Иркутска самолёте

вчера 12:26 Общество 0 Коммент.

Ива «перепутала сезон» и зацвела не на Вербное воскресенье в Сибири

вчера 12:15 Общество 0 Коммент.

Жители Тувы приняли роды у женщины во время выборов

вчера 12:04 Общество 0 Коммент.

Мэрия в борьбе со льдом: свыше тысячи тонн смеси высыпали на новосибирские дороги

вчера 11:21 Общество 0 Коммент.

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