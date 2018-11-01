Сибирячка выпала из окна студенческого общежития в ночь на Хеллоуин

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Сибирячка выпала из окна студенческого общежития в ночь на ХеллоуинРубрика: проиcшествия
01.11.2018 13:43
фото из группы «Инцидент Новосибирск» «Вконтакте»
Жительница Новосибирска разбилась насмерть, упав с девятого этажа в Академгородке.
Молодая женщина выпала из окна девятого этажа общежития НГУ № 8/2, от полученных травм она скончалась. О трагедии сообщили поздно вечером 31 октября в группе «Инцидент Новосибирск» соцсети «Вконтакте».
«Источник в правоохранительных органах рассказал, что погибшая 35-летняя женщина выпала из окна девятого этажа. На месте работает следственный комитет», — рассказали в группе.
Напомним, в мае выпал из окна пятого этажа студент новосибирского университета.
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