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Скульптура-иллюзия может удивить новосибирцев в кафе и магазинах

Рубрика: общество

01.11.2018 15:15

скриншот с YouTube

Студенты НГТУ при помощи ЧПУ-станков создали кинематический арт-объект, который работает от механической подзаводки и может двигаться 45 минут.

На механико-технологическом факультете запустили проект «Проектирование и изготовление кинематической скульптуры», цель которого – дать студентам реальные практические знания, чтобы они смогли стать успешными инженерами сразу после окончания вуза.

«Одно дело – получить зачёт по предмету, совсем другое – пройти самому все технологические процессы, узнать цену своих ошибок в проектировании. Так, например, если ты испортил серию деталей из-за плохого чертежа, то сдача проекта сильно задержится. Проект позволяет почувствовать ответственность за свои решения – бесценный опыт для студентов», — рассказал руководитель проекта, доцент Вадим Скиба. 

В конце октября студенты третьего и четвёртого курсов НГТУ с механико-технологического факультета и Факультета бизнеса создали удивительную кинематическую скульптуру. При её вращении у зрителя возникает оптическая иллюзия.

Участникам команды необходимо было побывать в роли конструкторов, дизайнеров, технологов и экономистов. На протяжении трёх месяцев студенты разрабатывали конструкции, делали чертежи, прорабатывали дизайн модели и изготавливали саму скульптуру.

«Формат арт-объекта может служить украшением в интерьере заведений общественного питания и магазинов», — отметили создатели.

За основу визуального решения скульптуры была взята работа известного американского автора динамических скульптур и дизайнера Дерека Хаггера.

Напомним, в июле новосибирцы изобрели 3D-очки для управления роботами.

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