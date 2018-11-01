Суровые праздники пообещали синоптики новосибирцам

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Рубрика: общество

01.11.2018 16:09

фото с сайта pixabay.com

Синоптики рассказали о похолодании в Новосибирске на ноябрьских выходных.

Как сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре, в ближайшие дни в Новосибирске ожидается неустойчивая погода. При этом холодные дни отличатся существенным понижением температуры и гололёдом.

«Сейчас территория Западной Сибири находится в зоне холодных фронтов арктической системы. Завтра днём на нашу территорию будет смещаться атлантический циклон, и нас ожидают атлантические процессы с обильными осадками, снегопадами и свежим ветром», — рассказала корреспонденту Сиб.фм начальник отдела метеорологических прогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

Как рассказали синоптики, в городе и по области ожидается снег и слабая метель.

Днём 2 ноября и в ночь на 3 ноября ветер усилится до 20 метров в секунду, 4 ноября он ослабнет до 5-10 метров в секунду, ночью с порывами до 15 метров в секунду. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный.

В пятницу, 2 ноября, ночью -8…-10, днём -1…-3 градуса. В субботу, 3 ноября, потеплеет — ночью будет -2…-4, днём 0…+2 градуса. В воскресенье, 4 ноября, снова ожидается холод – ночью -8…-10, днём -4…-6 градусов.

Синоптики также рассказали, что первая декада ноября в Новосибирской области ожидается теплее нормы на один градус. В городе средняя температура будет находиться в пределах -5 градусов.

В начале и конце декады ожидается холодная погода – ночью в среднем будет до -7…-12, местами до -15…-20 градусов, днём до -2…-7, местами до -7…-12 градусов. В середине декады будет теплее – ночью в среднем -2…-7, при прояснениях до -12 градусов, днём +1…-4 градуса.

Напомним, на начало ноября новосибирские синоптики прогнозировали зимний холод и гололёд.

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