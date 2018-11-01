В Новосибирске подскочили цены на бензин

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В Новосибирске подскочили цены на бензинРубрика: экономика
01.11.2018 10:40
фото с сайта pixabay.com
Специалисты сообщили о динамике цен на бензин и дизельное топливо за последнюю неделю октября.
Новосибирскстат сообщил о росте цен на автомобильный бензин и дизельное топливо за неделю с 22 по 29 октября, сообщается на сайте ведомства.
«Дизельное топливо подорожало на 1,3 %, марки бензина АИ-92 и АИ-95 – на 0,1 % соответственно. Не претерпели изменений лишь цены на бензин марки АИ-98», — говорится в сообщении Новосибирскстата.
В целом стоимость автомобильного бензина сейчас составляет 41,68 рубля за литр, а стоимость дизельного топлива – 46,48 рубля за литр. Цена бензина АИ-92 – 40,42 рубля за литр, АИ-95 – 43,39 рубля за литр. Бензин АИ-98 по-прежнему можно купить за 47,95 рубля за литр.
Напомним, в октябре вопрос по ценам на бензин Кремль переадресовал правительству.
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