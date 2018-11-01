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В Новосибирске подскочили цены на бензин

Рубрика: экономика

01.11.2018 10:40

фото с сайта pixabay.com

Специалисты сообщили о динамике цен на бензин и дизельное топливо за последнюю неделю октября.

Новосибирскстат сообщил о росте цен на автомобильный бензин и дизельное топливо за неделю с 22 по 29 октября, сообщается на сайте ведомства.

«Дизельное топливо подорожало на 1,3 %, марки бензина АИ-92 и АИ-95 – на 0,1 % соответственно. Не претерпели изменений лишь цены на бензин марки АИ-98», — говорится в сообщении Новосибирскстата.

В целом стоимость автомобильного бензина сейчас составляет 41,68 рубля за литр, а стоимость дизельного топлива – 46,48 рубля за литр. Цена бензина АИ-92 – 40,42 рубля за литр, АИ-95 – 43,39 рубля за литр. Бензин АИ-98 по-прежнему можно купить за 47,95 рубля за литр.

Напомним, в октябре вопрос по ценам на бензин Кремль переадресовал правительству.

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В Новосибирске подскочили цены на бензин

сегодня 10:40 Экономика 0 Коммент.

Новые требования к зимней резине начнут действовать с 11 ноября

сегодня 09:09 Авто 0 Коммент.

Спрос на ипотеку подскочил на 72 % в Новосибирской области

сегодня 08:07 Недвижимость 0 Коммент.

«Хочу такое же!»: новосибирцам предлагают удивить гостей праздничным декором

сегодня 06:20 Общество 0 Коммент.

Новосибирские власти открыли новую остановку в Калининском районе

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