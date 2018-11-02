Гараж в обмен на кассеты с горячим видео предложил сибиряк

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Гараж в обмен на кассеты с горячим видео предложил сибирякРубрика: общество
02.11.2018 11:44
фото с сайта pixabay.com
В Новосибирске мужчина увидел на гараже весьма странное объявление от ценителя раритетного кинематографа для взрослых.
«Продам или поменяю на порнокасеты» – такую надпись заметил на гараже новосибирец. Фото своей находки пользователь SSannich поделился на сайте «Пикабу». Сам же автор шутливо отметил, что это реальная инвестиция. Не то что криптовалюта.
В комментариях многие оценили такой бартер.
«Был бы у меня гараж, я б тоже поменял», – написал пользователь.
«Порнушка на видеокассетах – это раритет же», – отметил другой.
Также некоторые предположили, что владелец гаража явно приятно удивится, узнав о существовании интернета.
Напомним, в октябре новосибирец с пикантным объявлением удивил пассажиров метро.
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