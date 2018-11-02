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Гараж в обмен на кассеты с горячим видео предложил сибиряк

Рубрика: общество

02.11.2018 11:44

фото с сайта pixabay.com

В Новосибирске мужчина увидел на гараже весьма странное объявление от ценителя раритетного кинематографа для взрослых.

«Продам или поменяю на порнокасеты» – такую надпись заметил на гараже новосибирец. Фото своей находки пользователь SSannich поделился на сайте «Пикабу». Сам же автор шутливо отметил, что это реальная инвестиция. Не то что криптовалюта. 

В комментариях многие оценили такой бартер.

«Был бы у меня гараж, я б тоже поменял», – написал пользователь.

«Порнушка на видеокассетах – это раритет же», – отметил другой.

Также некоторые предположили, что владелец гаража явно приятно удивится, узнав о существовании интернета.

Напомним, в октябре новосибирец с пикантным объявлением удивил пассажиров метро.

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Предложить новость

Штормовой ветер и метели надвигаются на Новосибирск

сегодня 15:10 Авто 0 Коммент.

Самая редкая кошка переехала из Новосибирска в Москву

сегодня 13:57 Общество 0 Коммент.

Кипяток полился с потолка на пенсионеров в Барнауле

сегодня 13:53 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 13:02 Авто 0 Коммент.

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За смерть пациента маслянинский врач ответит в суде

сегодня 11:12 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 10:50 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:02 Woman 0 Коммент.

Девушка-50 cent из Омска шокировала «инстаграмеров» убедительными образами звёзд

сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

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сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

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сегодня 05:09 Афиша 0 Коммент.

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