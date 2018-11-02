Гараж в обмен на кассеты с горячим видео предложил сибиряк

фото с сайта pixabay.com

В Новосибирске мужчина увидел на гараже весьма странное объявление от ценителя раритетного кинематографа для взрослых.

«Продам или поменяю на порнокасеты» – такую надпись заметил на гараже новосибирец. Фото своей находки пользователь SSannich поделился на сайте «Пикабу». Сам же автор шутливо отметил, что это реальная инвестиция. Не то что криптовалюта.

В комментариях многие оценили такой бартер.

«Был бы у меня гараж, я б тоже поменял», – написал пользователь.

«Порнушка на видеокассетах – это раритет же», – отметил другой.

Также некоторые предположили, что владелец гаража явно приятно удивится, узнав о существовании интернета.

Напомним, в октябре новосибирец с пикантным объявлением удивил пассажиров метро.