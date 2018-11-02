Кипяток полился с потолка на пенсионеров в Барнауле

фото из аккаунта Barnaul22 соцсети «Инстаграм»

В Барнауле пожилые горожане вынуждены жить в затопленной квартире без электричества – они обвиняют в случившемся местную управляющую компанию.

На улице Юрина, 137, в одной из квартир проживают супруги-пенсионеры, причём супруг не может ходить. 30 октября в 16 часов на пожилых людей вдруг полился кипяток с потолка. К счастью, сами они не пострадали, чего не скажешь теперь об их квартире.

Как оказалось, всему виной УК «Старый Барнаул». Они делали капремонт, во время которого рабочие повредили трубу отопления на крыше. После случившегося прораб пришёл к пенсионерам. Он пофотографировал, сказал, что ночевать в этом доме нельзя и ушёл.

31 октября внучка пострадавших поехала с мужем в злосчастную УК, где они написали заявление. Его приняли, но дело с тех пор так и не сдвинулось с мёртвой точки.

В то же время пенсионерам опасно жить в затопленной квартире. Там нет электричества, и в любой момент на них может обрушиться потолок.

«Мы хотим привлечь всю общественность, чтобы нам помогли добиться справедливости и все виновные понесли наказание», — рассказала внучка в аккаунте Barnaul22 соцсети «Инстаграм».

Напомним, в начале октября в Бердске поток нечистот захватил многоэтажку.