Лучшие драму и кукольный спектакль выберут в Новосибирске

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Лучшие драму и кукольный спектакль выберут в НовосибирскеРубрика: искусство
03.11.2018 11:03
фото с сайта pixabay.com
В Новосибирске пройдёт церемония вручения известной театральной премии «Парадиз».
Вручение театральной премии «Парадиз» состоится в Новосибирске 19 ноября. Торжество пройдёт в камерном зале Новосибирской филармонии, сообщает пресс-центр мэрии.
«Среди номинантов – девять музыкальных, 13 драматических и два спектакля театра кукол, поставленных в минувшем театральном сезоне в 10 основных театрах города, включая один частный театр "Понедельник выходной"», — рассказали в муниципалитете.
До церемонии все спектакли покажут членам жюри в режиме нон-стоп – демонстрация постановок пройдёт в рамках фестиваля с 11 по 19 ноября. Лучшие спектакли определят в 16 номинациях.
Жюри возглавит московский театровед Марина Корчак, жюри по музыкальным театрам — заслуженный деятель искусств РФ Владимир Калужский. Оценивать работы также будут новосибирские и московские музыковеды. Кроме того, призы в категориях «Драматический театр», «Музыкальный театр» и «Театр для детей» выберут сами зрители.
Напомним, в ноябре два новосибирских театра объявили участниками «Золотой маски».
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