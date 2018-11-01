4 балла
-3
65.58 74.99
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Лучшие драму и кукольный спектакль выберут в Новосибирске

сегодня 11:03 Культура 0 Коммент.

Холод и Академ: россияне рассказали о своих ассоциациях с Новосибирском

сегодня 10:09 Общество 0 Коммент.

Тридцатиградусные морозы грянут в Новосибирске в ноябре

сегодня 10:01 Общество 0 Коммент.

Обвиняемый в разврате 33 девочек омич пойдёт под суд

сегодня 09:49 Общество 0 Коммент.

Народное переименование остановок и улиц началось в Новосибирске

сегодня 09:33 Общество 0 Коммент.

Уникальный протез-лапу для пса установили новосибирцы впервые в России

сегодня 09:08 Наука 0 Коммент.

Штормовой ветер и метели надвигаются на Новосибирск

вчера 15:10 Авто 0 Коммент.

Самая редкая кошка переехала из Новосибирска в Москву

вчера 13:57 Общество 0 Коммент.

Кипяток полился с потолка на пенсионеров в Барнауле

вчера 13:53 Хроника 0 Коммент.

Гараж в обмен на кассеты с горячим видео предложил сибиряк

вчера 11:44 Общество 0 Коммент.

Травникова попросили наградить сломавшего шлагбаум врача скорой помощи

вчера 11:23 Общество 3 Коммент.

За смерть пациента маслянинский врач ответит в суде

вчера 11:12 Хроника 0 Коммент.

«Сибирь» «сдалась» братиславскому «Словану»

вчера 10:50 Общество 0 Коммент.

27 % новосибирцев никогда не обижаются на любимых

вчера 08:02 Woman 0 Коммент.

Девушка-50 cent из Омска шокировала «инстаграмеров» убедительными образами звёзд

вчера 07:03 Общество 0 Коммент.

Ограничено движение на центральной улице Новосибирска

вчера 06:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев проверят на этнографическую грамотность

вчера 05:09 Афиша 0 Коммент.

Кричал от боли: родственники хакасского онкобольного ищут справедливости у европейцев

01.11.2018 Общество 0 Коммент.

Суровые праздники пообещали синоптики новосибирцам

01.11.2018 Общество 0 Коммент.

Лучшие драму и кукольный спектакль выберут в Новосибирске

Рубрика: искусство

03.11.2018 11:03

фото с сайта pixabay.com

В Новосибирске пройдёт церемония вручения известной театральной премии «Парадиз».

Вручение театральной премии «Парадиз» состоится в Новосибирске 19 ноября. Торжество пройдёт в камерном зале Новосибирской филармонии, сообщает пресс-центр мэрии.

«Среди номинантов – девять музыкальных, 13 драматических и два спектакля театра кукол, поставленных в минувшем театральном сезоне в 10 основных театрах города, включая один частный театр "Понедельник выходной"», — рассказали в муниципалитете.

До церемонии все спектакли покажут членам жюри в режиме нон-стоп – демонстрация постановок пройдёт в рамках фестиваля с 11 по 19 ноября. Лучшие спектакли определят в 16 номинациях.

Жюри возглавит московский театровед Марина Корчак, жюри по музыкальным театрам — заслуженный деятель искусств РФ Владимир Калужский. Оценивать работы также будут новосибирские и московские музыковеды. Кроме того, призы в категориях «Драматический театр», «Музыкальный театр» и «Театр для детей» выберут сами зрители.

Напомним, в ноябре два новосибирских театра объявили участниками «Золотой маски».

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Лучшие драму и кукольный спектакль выберут в Новосибирске

сегодня 11:03 Культура 0 Коммент.

Холод и Академ: россияне рассказали о своих ассоциациях с Новосибирском

сегодня 10:09 Общество 0 Коммент.

Тридцатиградусные морозы грянут в Новосибирске в ноябре

сегодня 10:01 Общество 0 Коммент.

Обвиняемый в разврате 33 девочек омич пойдёт под суд

сегодня 09:49 Общество 0 Коммент.

Народное переименование остановок и улиц началось в Новосибирске

сегодня 09:33 Общество 0 Коммент.

Уникальный протез-лапу для пса установили новосибирцы впервые в России

сегодня 09:08 Наука 0 Коммент.

Штормовой ветер и метели надвигаются на Новосибирск

вчера 15:10 Авто 0 Коммент.

Самая редкая кошка переехала из Новосибирска в Москву

вчера 13:57 Общество 0 Коммент.

Кипяток полился с потолка на пенсионеров в Барнауле

вчера 13:53 Хроника 0 Коммент.

Гараж в обмен на кассеты с горячим видео предложил сибиряк

вчера 11:44 Общество 0 Коммент.

Травникова попросили наградить сломавшего шлагбаум врача скорой помощи

вчера 11:23 Общество 3 Коммент.

За смерть пациента маслянинский врач ответит в суде

вчера 11:12 Хроника 0 Коммент.

«Сибирь» «сдалась» братиславскому «Словану»

вчера 10:50 Общество 0 Коммент.

27 % новосибирцев никогда не обижаются на любимых

вчера 08:02 Woman 0 Коммент.

Девушка-50 cent из Омска шокировала «инстаграмеров» убедительными образами звёзд

вчера 07:03 Общество 0 Коммент.

Ограничено движение на центральной улице Новосибирска

вчера 06:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев проверят на этнографическую грамотность

вчера 05:09 Афиша 0 Коммент.

Кричал от боли: родственники хакасского онкобольного ищут справедливости у европейцев

01.11.2018 Общество 0 Коммент.

Суровые праздники пообещали синоптики новосибирцам

01.11.2018 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
30.10.2018

Между «Тремя поросятами» и Чеховым

Какое театральное будущее ...

Читать далее
Image
16.10.2018

«Золотая маска»: искусство интриги

Новая реальность «Золотой ...

Читать далее
Image
20.06.2018

О любви к человеку расскажет #конституциярф в новосибирском театре

Читать далее
Image
28.04.2018

2019 год в России будет годом театра

Читать далее
Image
29.03.2018

Энтузиазм с олимпийским размахом

Почему после общения с ветера...

Читать далее
Image
28.03.2018

Экологически ответственен

Новосибирский Горводоканал получил прести...

Читать далее

Новости по теме

Два новосибирских театра объявлены участниками «Золотой маски» 01.11.2018 Инновационные кассы для слабослышащих появились в новосибирском театре 24.10.2018 Новосибирску дали приз за создание города-музея 23.10.2018

Популярное

Image

Страшную находку обнаружили за закрытой дверью детского сада в Но...

Image

Новые требования к зимней резине начнут действовать с 11 ноября

Image

Как предотвратить инсульт: врач назвал два простых способа

Image

Названа стоимость литра бензина с начала 2019 года

Image

Истощённого льва заперли во дворе пустого дома под Иркутском

Image

Увольнение Штельмаха: история службы и причина ухода

Image

Сибиряков ждёт суровая зима – учёные

Image

Штельмаха и Стерликова подозревают в выдаче «непроверяшек» – исто...

Image

Разбушевавшийся ветер устроил ночной погром в Новосибирске

Image

Сергей Штельмах уволен из ГИБДД Новосибирской области

Image

«Джонни! Они на деревьях»: оранжерея в новосибирской поликлинике ...

Image

Новосибирская прокуратура избавила жильцов многоэтажки от незакон...

Image

Самая редкая кошка переехала из Новосибирска в Москву