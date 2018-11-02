Названа стоимость литра бензина с начала 2019 года

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Независимые операторы рынка нефтепродуктов, несмотря на правительственные меры, прогнозируют рост цен на бензин до 50 рублей за литр.

Автомобильное топливо в Новосибирске продолжает дорожать уже три недели подряд. По оценке экспертов, в 2019 году розничная стоимость бензина может достигнуть критической отметки в 50 рублей за литр.

По сообщению Новосибирскстата, к этой неделе средние цены на бензин марки АИ-92 выросли до 40,42 рубля за литр, АИ-95 — до 43,39. Дизельное топливо на новосибирских заправках стоит 46,48 рубля. Но это не столь существенный подъём, чем тот, который нас ждёт, считают независимые нефтетрейдеры. По их оценкам, гораздо более заметный ценовой скачок произойдёт в новом году. На него повлияют увеличение НДС на два процента и повышение в полтора раза ставки акцизов. Кроме того, на розничную цену окажут влияние биржевые цены на нефть и нефтепродукты, инфляция и складывающийся фоном дефицит на рынке ГСМ.

«Сдержать рост розничных цен сложно, ведь оптовые цены никто не сдерживает. Так, оптовые цены за шесть месяцев 2018 года выросли на 20 процентов, а розничные — на семь», — объяснила ситуацию президент ассоциации независимых нефтетрейдеров «Сибирь-ГСМ» Юлия Золотовская.

Этот дисбаланс уже сегодня приводит к дефициту продукта. Как отмечает Юлия Золотовская, с начала октября на АЗС Новосибирска наблюдается системная нехватка топлива. Единственный поставщик ГСМ в регионе — «Газпромнефть» — сократил объём мелкооптовых поставок почти всех видов ГСМ в 3,5 раза. Нынешние проблемы с ГСМ — не наша эксклюзивная региональная забава. В Москве всю эту неделю правительство вело переговоры с нефтяными компаниями о стабилизации цен, в случае отказа грозя введением заградительных экспортных пошлин на нефтепродукты. Позиции власти были настолько тверды, что их называли ультиматумом. Наконец, в четверг, 1 ноября, нефтяники сдались и решили подписаться под правительственными требованиями.

Новосибирские независимые нефтетрейдеры, тем не менее, считают, что это соглашение розничные цены не сдержит, а по интересам операторов АЗС, не входящих в вертикально-интегрированные структуры, ударит еще больнее. Как сообщило издание «Новая Сибирь», они готовят обращение к губернатору Андрею Травникову с просьбой вмешаться в ограничение поставок топлива в регион.

Напомним, 1 ноября стало известно, что в Новосибирске подскочили цены на бензин.