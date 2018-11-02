Необычный картофельный фастфуд может появиться в Новосибирске

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Необычный картофельный фастфуд может появиться в НовосибирскеРубрика: бизнес
02.11.2018 12:37
фото с сайта avito.ru
На сайте бесплатных объявлений выставили на продажу франшизу готового бизнеса по продаже бельгийского картофеля в кульках – выглядит действительно неплохо.
Объявление о продаже франшизы «Frite's» для новосибирцев появилось на «Авито». Фастфуд представляет собой бельгийскую картошку фри в кульке. Туда можно по вкусу добавить мясо, колбаски на гриле, фирменные соусы и прочее. Едят всё это вилкой.
По словам автора объявления, этот фастфуд имеет популярность в Красноярске и его точки открываются в других городах. В том числе Москве и Минске.
Цена бизнеса – 255 тысяч рублей. Обещают прибыль от 100 тысяч рублей в месяц.
«Мы полностью берём на себя рекламу (продвижение) ваших точек», — отметили в объявлении.
Напомним, в сентябре бизнес «жареного» мороженого предложили новосибирцам на «Авито».
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