Необычный картофельный фастфуд может появиться в Новосибирске

фото с сайта avito.ru

На сайте бесплатных объявлений выставили на продажу франшизу готового бизнеса по продаже бельгийского картофеля в кульках – выглядит действительно неплохо.

Объявление о продаже франшизы «Frite's» для новосибирцев появилось на «Авито». Фастфуд представляет собой бельгийскую картошку фри в кульке. Туда можно по вкусу добавить мясо, колбаски на гриле, фирменные соусы и прочее. Едят всё это вилкой.

По словам автора объявления, этот фастфуд имеет популярность в Красноярске и его точки открываются в других городах. В том числе Москве и Минске.

Цена бизнеса – 255 тысяч рублей. Обещают прибыль от 100 тысяч рублей в месяц.

«Мы полностью берём на себя рекламу (продвижение) ваших точек», — отметили в объявлении.

Напомним, в сентябре бизнес «жареного» мороженого предложили новосибирцам на «Авито».