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Необычный картофельный фастфуд может появиться в Новосибирске

Рубрика: бизнес

02.11.2018 12:37

фото с сайта avito.ru

На сайте бесплатных объявлений выставили на продажу франшизу готового бизнеса по продаже бельгийского картофеля в кульках – выглядит действительно неплохо.

Объявление о продаже франшизы «Frite's» для новосибирцев появилось на «Авито». Фастфуд представляет собой бельгийскую картошку фри в кульке. Туда можно по вкусу добавить мясо, колбаски на гриле, фирменные соусы и прочее. Едят всё это вилкой.

По словам автора объявления, этот фастфуд имеет популярность в Красноярске и его точки открываются в других городах. В том числе Москве и Минске. 

Цена бизнеса – 255 тысяч рублей. Обещают прибыль от 100 тысяч рублей в месяц.

«Мы полностью берём на себя рекламу (продвижение) ваших точек», — отметили в объявлении.

Напомним, в сентябре бизнес «жареного» мороженого предложили новосибирцам на «Авито».

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Лента новостей

Предложить новость

Штормовой ветер и метели надвигаются на Новосибирск

сегодня 15:10 Авто 0 Коммент.

Самая редкая кошка переехала из Новосибирска в Москву

сегодня 13:57 Общество 0 Коммент.

Кипяток полился с потолка на пенсионеров в Барнауле

сегодня 13:53 Хроника 0 Коммент.

Названа стоимость литра бензина с начала 2019 года

сегодня 13:02 Авто 0 Коммент.

Травникова попросили наградить сломавшего шлагбаум врача скорой помощи

сегодня 11:23 Общество 0 Коммент.

За смерть пациента маслянинский врач ответит в суде

сегодня 11:12 Хроника 0 Коммент.

«Сибирь» «сдалась» братиславскому «Словану»

сегодня 10:50 Общество 0 Коммент.

27 % новосибирцев никогда не обижаются на любимых

сегодня 08:02 Woman 0 Коммент.

Девушка-50 cent из Омска шокировала «инстаграмеров» убедительными образами звёзд

сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

Ограничено движение на центральной улице Новосибирска

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев проверят на этнографическую грамотность

сегодня 05:09 Афиша 0 Коммент.

Кричал от боли: родственники хакасского онкобольного ищут справедливости у европейцев

вчера 17:36 Общество 0 Коммент.

Суровые праздники пообещали синоптики новосибирцам

вчера 16:09 Общество 0 Коммент.

Скульптура-иллюзия может удивить новосибирцев в кафе и магазинах

вчера 15:15 Общество 0 Коммент.

Сибирячка выпала из окна студенческого общежития в ночь на Хеллоуин

вчера 13:43 Хроника 0 Коммент.

Раскрутить на миллион: новосибирские власти продвигают приложение-афишу

вчера 13:11 Общество 0 Коммент.

Новосибирские кардиологи первыми в России прооперировали «сердечника» в 3D-формате

вчера 11:40 Общество 0 Коммент.

День народного единства-2018: карта перекрытий и схема маршрутов в Новосибирске

вчера 11:11 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске подскочили цены на бензин

вчера 10:40 Экономика 0 Коммент.

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