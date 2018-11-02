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«Переводчик с родительского языка»: новосибирцев бесплатно научать понимать детей

Рубрика: афиша, woman, общество

02.11.2018 12:55

кадр видео с Youtube-канала «NSU LIFE»

В Новосибирске запускают обучающий курс для родителей, где их научат говорить на языке ребёнка; в рамках проекта авторы сняли трогательное видео о плохом воспитании.

Обычно, когда родители боятся за детей или устали, то говорят им стандартные фразы, которые сами слышали от своих мам и пап. И даже не задумываются, что это далеко не добрые слова, ранящие ребёнка в самое сердце. 

Благотворительный фонд «Солнечный Город» и Новосибирский государственный университет запускают обучающий курс для родителей: «Как понимать ребёнка: руководство для взрослых». Он научит говорить со своими детьми на одном языке.

Курс состоит из шести разделов, первые четыре из которых подойдут и тем, кто только планирует стать родителем. Психологи «Солнечного Города» объяснят как сохранить тёплые отношения, как хвалить и наказывать, что делать, если чадо не слушается и так далее.

«Остальные блоки предназначены для специалистов, которые работают с детьми-сиротами. В них эксперты фонда рассказывают о технологиях работы с маленькими людьми, которые пережили страшный опыт расставания с кровными родственниками», — сообщил «Солнечный Город» на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Обучение начнётся 5 ноября, записаться может любой на сайте.

Напомним, в августе маленькие сибиряки могли записаться на бесплатные онлайн-курсы и научиться программированию.

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Лента новостей

Предложить новость

Штормовой ветер и метели надвигаются на Новосибирск

сегодня 15:10 Авто 0 Коммент.

Самая редкая кошка переехала из Новосибирска в Москву

сегодня 13:57 Общество 0 Коммент.

Кипяток полился с потолка на пенсионеров в Барнауле

сегодня 13:53 Хроника 0 Коммент.

Названа стоимость литра бензина с начала 2019 года

сегодня 13:02 Авто 0 Коммент.

Травникова попросили наградить сломавшего шлагбаум врача скорой помощи

сегодня 11:23 Общество 0 Коммент.

За смерть пациента маслянинский врач ответит в суде

сегодня 11:12 Хроника 0 Коммент.

«Сибирь» «сдалась» братиславскому «Словану»

сегодня 10:50 Общество 0 Коммент.

27 % новосибирцев никогда не обижаются на любимых

сегодня 08:02 Woman 0 Коммент.

Девушка-50 cent из Омска шокировала «инстаграмеров» убедительными образами звёзд

сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

Ограничено движение на центральной улице Новосибирска

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев проверят на этнографическую грамотность

сегодня 05:09 Афиша 0 Коммент.

Кричал от боли: родственники хакасского онкобольного ищут справедливости у европейцев

вчера 17:36 Общество 0 Коммент.

Суровые праздники пообещали синоптики новосибирцам

вчера 16:09 Общество 0 Коммент.

Скульптура-иллюзия может удивить новосибирцев в кафе и магазинах

вчера 15:15 Общество 0 Коммент.

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вчера 13:43 Хроника 0 Коммент.

Раскрутить на миллион: новосибирские власти продвигают приложение-афишу

вчера 13:11 Общество 0 Коммент.

Новосибирские кардиологи первыми в России прооперировали «сердечника» в 3D-формате

вчера 11:40 Общество 0 Коммент.

День народного единства-2018: карта перекрытий и схема маршрутов в Новосибирске

вчера 11:11 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске подскочили цены на бензин

вчера 10:40 Экономика 0 Коммент.

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