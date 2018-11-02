«Переводчик с родительского языка»: новосибирцев бесплатно научать понимать детей

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«Переводчик с родительского языка»: новосибирцев бесплатно научать понимать детейРубрика: афиша, woman, общество
02.11.2018 12:55
кадр видео с Youtube-канала «NSU LIFE»
В Новосибирске запускают обучающий курс для родителей, где их научат говорить на языке ребёнка; в рамках проекта авторы сняли трогательное видео о плохом воспитании.
Обычно, когда родители боятся за детей или устали, то говорят им стандартные фразы, которые сами слышали от своих мам и пап. И даже не задумываются, что это далеко не добрые слова, ранящие ребёнка в самое сердце.
Благотворительный фонд «Солнечный Город» и Новосибирский государственный университет запускают обучающий курс для родителей: «Как понимать ребёнка: руководство для взрослых». Он научит говорить со своими детьми на одном языке.
Курс состоит из шести разделов, первые четыре из которых подойдут и тем, кто только планирует стать родителем. Психологи «Солнечного Города» объяснят как сохранить тёплые отношения, как хвалить и наказывать, что делать, если чадо не слушается и так далее.
«Остальные блоки предназначены для специалистов, которые работают с детьми-сиротами. В них эксперты фонда рассказывают о технологиях работы с маленькими людьми, которые пережили страшный опыт расставания с кровными родственниками», — сообщил «Солнечный Город» на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Обучение начнётся 5 ноября, записаться может любой на сайте.
Напомним, в августе маленькие сибиряки могли записаться на бесплатные онлайн-курсы и научиться программированию.
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