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Почти сотня «клонов» хором поддержала установку памятника Сталину в Новосибирске

Рубрика: общество

02.11.2018 16:32

фото С САЙТА NOVO-SIBIRSK.RU

По итогам общественного обсуждения 155 человек выступили за установку памятника Иосифу Сталину; загвоздка в том, что 97 обращений имеют совершенно одинаковый текст.

В Новосибирске завершилось общественное обсуждение размещения памятника Иосифу Сталину. Оно проходило на сайте мэрии с 9 по 29 октября. Были предложены для объекта три локации:

  • рядом с Домом офицеров (Красный проспект, 63);
  • на площади Сибиряков-Гвардейцев у стелы «Штыки»;
  • в Ефремовском сквере у Тяжстанкогидропресса (Сибиряков-Гвардейцев, 50).

Горожане выбирали место путём интернет-голосования. Также любой мог указать свои пожелания и предложения – всего таких писем поступило 243. За установку памятника выступили 155 участников. Вот только 97 обращений имели идентичный текст. 

137 участников выбрали локацией установки памятника Дом Офицеров (среди них те самые 97 «клонов»).

«Особенно интересны "97 идентичных текстов". Решение обсуждения гениально. Ну что, Худсовет, будем принимать решение или снова не придём на заседание 9 ноября?» - прокомментировал голосование у себя на странице известный новосибирский историк, сотрудник музея города Новосибирска Константин Голодяев.

Четыре человека предложили поставить Сталина у «Штыков», а двое — в Ефремовском сквере. 12 мнений было без конкретного пожелания по месту установки.

«Сторонники установки памятника считают, что она необходима, чтобы увековечить неоспоримые достижения этого человека (создание социалистического государства, экономические реформы, улучшения промышленного уровня страны и создание ядерного оружия, победа в Великой Отечественной войне, восстановление страны после войны), считают её восстановлением справедливости за снос памятников Хрущёву, считают Сталина важной исторической личностью, считают установку памятника частью патриотического воспитания подрастающих поколений», — приводят в протоколе обсуждения.

85 новосибирцев выступили против памятника Сталину. По их мнению, установка его памятника – оскорбление памяти репрессированных и чувств их потомков. Также они не видят связи между вождём и Новосибирском, не согласны с его политическими решениями и считают его преступником, тираном и палачом. 

В трёх письмах мнения по данному вопросу не высказано.

Напомним, в октябре горожанам предложили высказать мнение по вопросу появления в Новосибирске сразу нескольких монументальных элементов, в том числе памятника Сталину

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