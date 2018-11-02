Самая редкая кошка переехала из Новосибирска в Москву

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО НОВОСИБИРСКИМ ЗООПАРКОМ

Зоопарк имени Ростислава Шило из Новосибирска подарил столичным коллегам представителя амурского лесного кота, которых в Москве не было последние 30 лет.

Самка дальневосточного (или амурского) лесного кота стала обитательницей Московского зоопарка. В последний раз представители этого вида были в его коллекции более 30 лет назад. Животное считается редким подвидом бенгальского кота. Шестимесячную самку можно увидеть в вольере в экспозиции «Фауна России», неподалёку от степных котов и песца. Кошка переехала из зоопарка Новосибирска.

«Амурский кот распространен от южной части Дальнего Востока до Северо-Восточного Китая. Обитает в глухих горных смешанных лесах со скалистыми выходами и россыпями, в густых зарослях кустарников по речным долинам. Для убежищ использует дупла деревьев, расщелины скал. Питается мелкими грызунами и птицами. В Новосибирском зоопарке содержится с 1979 года. Первые котята родились в 1985 году. За 33 года у наших дальневосточных котов родилось 120 малышей. Самец в воспитании потомства участия не принимает. В зоопарке пары дальневосточных котов соединяются только в сезон размножения. Наши дальневосточные коты круглогодично живут в открытых вольерах», — сообщила начальник информационно-методического отдела Новосибирского зоопарка Евгения Пирожкова.

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова отметила, что дальневосточные лесные коты по натуре достаточно скрытны и осторожны. «Наша новая обитательница спокойно относится к людям, с любопытством рассматривает посетителей. Однако если какой-либо громкий звук или неожиданно резкое движение испугают кошку, она тут же спрячется во внутреннем помещении. В остальное время она много играет и исследует вольер: сейчас этой очень активной и подвижной кошечке почти шесть месяцев. К ухаживающим за ней сотрудникам кошка уже привыкла и узнаёт их. В рацион кошки входят курятина, говядина и злаковые корма», — добавила Светлана Акулова.

По размеру эти звери сравнимы с домашними котами: их вес не превышает шести килограммов, длина тела равна 75–90 сантиметрам, а роскошный пушистый хвост может достигать 40 сантиметров.

Добавим, популяция дальневосточных лесных котов в природе постоянно сокращается, прежде всего из-за уничтожения их естественной среды обитания и браконьерства — их незаконно вылавливают, чтобы одомашнить. Однако, подобно манулам, эти кошачьи сложно приручаются и даже выращенные человеком котята с возрастом дичают.

Напомним, в августе ещё один обитатель зоопарка Новосбирска – малыш-орангутан – переехал в Москву к приёмной маме.