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Штормовой ветер и метели надвигаются на Новосибирск

Рубрика: Авто, общество

02.11.2018 15:10

фото с сайта pixabay.com

Синоптики сообщили о приближающихся неблагоприятных погодных условиях: любителям летней резины и худеньким лучше не выходить на улицу.

3 ноября в Новосибирске и области ожидаются снег, метели и гололёд на дорогах. Также ночью ветер усилится до 23 метров в секунду, днём в городе его сила составит до 20 метров в секунду. Об сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре. 

Водителям следует быть особенно осторожными на дорогах и учитывать, что метель заметно ухудшит видимость.

Напомним, 1 ноября синоптики рассказали, какая погода ждёт новосибирцев на этих выходных.

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