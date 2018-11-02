Штормовой ветер и метели надвигаются на Новосибирск

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Штормовой ветер и метели надвигаются на НовосибирскРубрика: Авто, общество
02.11.2018 15:10
фото с сайта pixabay.com
Синоптики сообщили о приближающихся неблагоприятных погодных условиях: любителям летней резины и худеньким лучше не выходить на улицу.
3 ноября в Новосибирске и области ожидаются снег, метели и гололёд на дорогах. Также ночью ветер усилится до 23 метров в секунду, днём в городе его сила составит до 20 метров в секунду. Об сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.
Водителям следует быть особенно осторожными на дорогах и учитывать, что метель заметно ухудшит видимость.
Напомним, 1 ноября синоптики рассказали, какая погода ждёт новосибирцев на этих выходных.
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