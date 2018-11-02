Лента новостейПредложить новость
Травникова попросили наградить сломавшего шлагбаум врача скорой помощи
Девушка-50 cent из Омска шокировала «инстаграмеров» убедительными образами звёзд
Раскрутить на миллион: новосибирские власти продвигают приложение-афишу
«Сибирь» «сдалась» братиславскому «Словану»Рубрика: общество
02.11.2018 10:50
фото из группы ХК «Сибирь» соцсети «ВКонтакте»
Новосибирские хоккеисты проиграли команде из Братиславы со счётом 2:3 в очередном матче Континентальной лиги.
ХК «Сибирь» потерпел поражение в матче с командой «Слован» со счётом 2:3. Игра прошла в Братиславе в рамках Континентальной хоккейной лиги 1 ноября, сообщили в пресс-службе новосибирского клуба.
В ворота «Слована» забили шайбы Александр Логинов (четвёртая минута второго периода) и Виктор Комаров (седьмая минута второго периода). Ворота защищал Дэнни Тэйлор.
Напомним, в октябре «Сибирь» одолела «Витязь» на своей площадке.
Комментарии
Лента новостей
Травникова попросили наградить сломавшего шлагбаум врача скорой помощи
Девушка-50 cent из Омска шокировала «инстаграмеров» убедительными образами звёзд
Раскрутить на миллион: новосибирские власти продвигают приложение-афишу
Статьи по теме
Лёд на сто миллионов
В Новосибирске определили проектировщика многофункцио...
Новости по теме
Популярное