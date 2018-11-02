«Сибирь» «сдалась» братиславскому «Словану»

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Новосибирские хоккеисты проиграли команде из Братиславы со счётом 2:3 в очередном матче Континентальной лиги.

ХК «Сибирь» потерпел поражение в матче с командой «Слован» со счётом 2:3. Игра прошла в Братиславе в рамках Континентальной хоккейной лиги 1 ноября, сообщили в пресс-службе новосибирского клуба.

В ворота «Слована» забили шайбы Александр Логинов (четвёртая минута второго периода) и Виктор Комаров (седьмая минута второго периода). Ворота защищал Дэнни Тэйлор.

Напомним, в октябре «Сибирь» одолела «Витязь» на своей площадке.