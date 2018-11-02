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Сломанный новосибирским врачом шлагбаум поумнеет

Рубрика: общество

02.11.2018 15:24

фото с сайта pixabay.com

Новосибирцам, живущим в доме со скандально известным шлагбаумом, предложили сделать его менее проблематичным.

Врачу скорой помощи пришлось вручную ломать шлагбаум, чтобы проехать к больному во двор на улице Державина, 5. Теперь «Электронный город» предложил жителям поставить там видеокамеру с управлением. Чтобы каждый из них мог с помощью смартфона открывать шлагбаум. 

«Эта ситуация обнажила проблему неразвитой инфраструктуры, которая есть давно. Ведь если бы житель, который вызвал скорую помощь, смог сам открыть шлагбаум, его не пришлось бы ломать», — рассказал руководитель службы управления брендом компании Дмитрий Мишин.

Напомним, в ноябре губернатора Андрея Травникова попросили наградить врача скорой помощи, который сломал шлагбаум.

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