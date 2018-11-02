Лента новостейПредложить новость
Травникова попросили наградить сломавшего шлагбаум врача скорой помощи
Девушка-50 cent из Омска шокировала «инстаграмеров» убедительными образами звёзд
Раскрутить на миллион: новосибирские власти продвигают приложение-афишу
Травникова попросили наградить сломавшего шлагбаум врача скорой помощиРубрика: общество
02.11.2018 11:23
фото с сайта pixabay.com
Депутат Госдумы попросил представить к Ордену Мужества новосибирского врача, который вручную поднял шлагбаум, чтобы добраться до пациента.
Врач частной скоро помощи Валерий Гаврилюк поднял шлагбаум, чтобы карета смогла заехать во двор пациента. В итоге механизм сломался и за это медику грозит штраф. Однако депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов иного мнения. Он попросил не штрафовать врача, а наоборот, представить его к Ордену Мужества.
Соответствующее обращение парламентарий отправил к губернатору Андрею Травникову. Текст письма попал в распоряжение РИА Новостей.
«Гаврилюк проявил мужество и самоотверженность, приняв решение не ждать ни секунды, поскольку речь шла об оказании помощи больному. Любое промедление могло бы привести к ухудшению самочувствия человека или даже к трагическому исходу. Благодаря действиям Гаврилюка, пациента удалось спасти. Убеждён, что вы согласитесь с вышеизложенными доводами и выступите на стороне врача скорой помощи», — сообщалось в письме.
Напомним, в сентябре в Новосибирской области карета скорой помощи не успела вовремя приехать к умирающему мужчине, потому что увязла в грязи.
Комментарии
Лента новостей
Травникова попросили наградить сломавшего шлагбаум врача скорой помощи
Девушка-50 cent из Омска шокировала «инстаграмеров» убедительными образами звёзд
Раскрутить на миллион: новосибирские власти продвигают приложение-афишу
Статьи по теме
Медицина Южной Кореи: высокие технологии и квалифицированные врачи
За лечением — в Южную Корею: как выбрать ...
Замена на старте
Первые сенсации в предвыборной гонке за пост мэра Новосибирс...
Третья — лишняя?
Как живут в Новосибирске люди, у которых в одну из пар хромо...
Новости по теме
Популярное