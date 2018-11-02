Травникова попросили наградить сломавшего шлагбаум врача скорой помощи

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Депутат Госдумы попросил представить к Ордену Мужества новосибирского врача, который вручную поднял шлагбаум, чтобы добраться до пациента.

Врач частной скоро помощи Валерий Гаврилюк поднял шлагбаум, чтобы карета смогла заехать во двор пациента. В итоге механизм сломался и за это медику грозит штраф. Однако депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов иного мнения. Он попросил не штрафовать врача, а наоборот, представить его к Ордену Мужества.

Соответствующее обращение парламентарий отправил к губернатору Андрею Травникову. Текст письма попал в распоряжение РИА Новостей.

«Гаврилюк проявил мужество и самоотверженность, приняв решение не ждать ни секунды, поскольку речь шла об оказании помощи больному. Любое промедление могло бы привести к ухудшению самочувствия человека или даже к трагическому исходу. Благодаря действиям Гаврилюка, пациента удалось спасти. Убеждён, что вы согласитесь с вышеизложенными доводами и выступите на стороне врача скорой помощи», — сообщалось в письме.

Напомним, в сентябре в Новосибирской области карета скорой помощи не успела вовремя приехать к умирающему мужчине, потому что увязла в грязи.