Тридцатиградусные морозы грянут в Новосибирске в ноябре

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Тридцатиградусные морозы грянут в Новосибирске в ноябреРубрика: общество
03.11.2018 10:01
фото с сайта pixabay.com
Синоптики рассказали о погоде на ноябрь – наступят зимние холода.
Как рассказали в Западно-Сибирском гидрометцентре, в течение ноября на территорию региона всё чаще будут вторгаться холодные воздушные массы. При этом среднемесячная температура ожидается в пределах нормы.
По данным синоптиков, в начале месяца дневная температура воздуха поднимется до -3…+2 градусов, а в середине первой декады упадёт до -2…-7. Затем тенденция к похолоданию будет усиливаться.
«В конце первой декады в ночные часы ожидается понижение температуры до -7…-14 градусов, в начале второй декады – от -12…-17 до -20…25 градусов при прояснениях. В последней пятидневке месяца вероятно очередное похолодание: ночью будет до -24…-29 градусов, днём — до -11…-16 градусов, по северу области — -22 градуса», — рассказали в пресс-службе Западно-Сибирского гидрометцентра.
В течение месяца также ожидаются метели и порывистый ветер.
Напомним, в ноябре синоптики предупредили новосибирцев о том, что на город надвигаются штормовой ветер и метели.
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