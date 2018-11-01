Тридцатиградусные морозы грянут в Новосибирске в ноябре

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Синоптики рассказали о погоде на ноябрь – наступят зимние холода.

Как рассказали в Западно-Сибирском гидрометцентре, в течение ноября на территорию региона всё чаще будут вторгаться холодные воздушные массы. При этом среднемесячная температура ожидается в пределах нормы.

По данным синоптиков, в начале месяца дневная температура воздуха поднимется до -3…+2 градусов, а в середине первой декады упадёт до -2…-7. Затем тенденция к похолоданию будет усиливаться.

«В конце первой декады в ночные часы ожидается понижение температуры до -7…-14 градусов, в начале второй декады – от -12…-17 до -20…25 градусов при прояснениях. В последней пятидневке месяца вероятно очередное похолодание: ночью будет до -24…-29 градусов, днём — до -11…-16 градусов, по северу области — -22 градуса», — рассказали в пресс-службе Западно-Сибирского гидрометцентра.

В течение месяца также ожидаются метели и порывистый ветер.

Напомним, в ноябре синоптики предупредили новосибирцев о том, что на город надвигаются штормовой ветер и метели.