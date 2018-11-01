Уникальный протез-лапу для пса установили новосибирцы впервые в России

фото из группы благотворительного фонда «Варежка» в соцсети «ВКонтакте»

Новосибирские ветеринары провели первое в России успешное остеоинтегрируемое протезирование тазовой конечности у собаки – саму «лапу» разработали с применением технологий томичей.

Пёс по кличке Шанс лишился лапы в результате аварии. Ветеринары «БЭСТа» специально для него разработали протез с биопокрытием, созданным специалистами Томского политехнического университета — благодаря ему протез лучше приживается.

«Имплантат был разработан индивидуально под собаку на основании запатентованной технологии протезирования, разработанной в клинике «БЭСТ» (протезы SerGoFIX, доктор С. С. Горшков). Суть методики — специально изготовленный индивидуальный протез с биопокрытием вживляется в кость и срастается с тканями, обеспечивая надежную фиксацию без инфицирования», — рассказал ветеринарный врач клиники Сергей Горшков.

Сначала врачи сделали компьютерную томографию тазовых конечностей пса, после чего создали 3D-модель протеза, откорректировали и распечатали на 3D-принтере. Основная часть «лапы» изготовлена из сплава «титан-никель-ванадий», а некоторые из биосовместимого фотополимера.

«После имплантат попал к нам. Наша задача была нанести на него покрытие из фосфатов кальция. Это нужно, чтобы обеспечить интеграцию имплантата с костью, так как этот материал как бы обманывает организм, заставляя «принимать» имплантат за своего, и обеспечивает полную свободу движения животного после операции. Для нанесения таких покрытий мы разработали с нашими партнёрами новую установку микродугового оксидирования. В данном случае сложность работы состояла в подборе технологических режимов для модифицирования пористых 3D-изделий», — рассказал доцент Научно-образовательного центра Б. П. Вейнберга ТПУ Сергей Твердохлебов.

Новосибирские ветеринары отметили, что Шанс чувствует себя хорошо и использует протез «100 % времени с полной опороспособностью». На данный момент пёс на попечении волонтёров благотворительного фонда «Варежка» и ищет хозяев.

Напомним, в сентябре стало известно, что в Новосибирске начнут производить первые в мире «керамические» коленные суставы.