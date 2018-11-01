4 балла
-3
65.58 74.99
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Лучшие драму и кукольный спектакль выберут в Новосибирске

сегодня 11:03 Культура 0 Коммент.

Холод и Академ: россияне рассказали о своих ассоциациях с Новосибирском

сегодня 10:09 Общество 0 Коммент.

Тридцатиградусные морозы грянут в Новосибирске в ноябре

сегодня 10:01 Общество 0 Коммент.

Обвиняемый в разврате 33 девочек омич пойдёт под суд

сегодня 09:49 Общество 0 Коммент.

Народное переименование остановок и улиц началось в Новосибирске

сегодня 09:33 Общество 0 Коммент.

Уникальный протез-лапу для пса установили новосибирцы впервые в России

сегодня 09:08 Наука 0 Коммент.

Штормовой ветер и метели надвигаются на Новосибирск

вчера 15:10 Авто 0 Коммент.

Самая редкая кошка переехала из Новосибирска в Москву

вчера 13:57 Общество 0 Коммент.

Кипяток полился с потолка на пенсионеров в Барнауле

вчера 13:53 Хроника 0 Коммент.

Гараж в обмен на кассеты с горячим видео предложил сибиряк

вчера 11:44 Общество 0 Коммент.

Травникова попросили наградить сломавшего шлагбаум врача скорой помощи

вчера 11:23 Общество 3 Коммент.

За смерть пациента маслянинский врач ответит в суде

вчера 11:12 Хроника 0 Коммент.

«Сибирь» «сдалась» братиславскому «Словану»

вчера 10:50 Общество 0 Коммент.

27 % новосибирцев никогда не обижаются на любимых

вчера 08:02 Woman 0 Коммент.

Девушка-50 cent из Омска шокировала «инстаграмеров» убедительными образами звёзд

вчера 07:03 Общество 0 Коммент.

Ограничено движение на центральной улице Новосибирска

вчера 06:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев проверят на этнографическую грамотность

вчера 05:09 Афиша 0 Коммент.

Кричал от боли: родственники хакасского онкобольного ищут справедливости у европейцев

01.11.2018 Общество 0 Коммент.

Суровые праздники пообещали синоптики новосибирцам

01.11.2018 Общество 0 Коммент.

Уникальный протез-лапу для пса установили новосибирцы впервые в России

Рубрика: наука

03.11.2018 09:08

фото из группы благотворительного фонда «Варежка» в соцсети «ВКонтакте»

Новосибирские ветеринары провели первое в России успешное остеоинтегрируемое протезирование тазовой конечности у собаки – саму «лапу» разработали с применением технологий томичей.

Пёс по кличке Шанс лишился лапы в результате аварии. Ветеринары «БЭСТа» специально для него разработали протез с биопокрытием, созданным специалистами Томского политехнического университета — благодаря ему протез лучше приживается.

«Имплантат был разработан индивидуально под собаку на основании запатентованной технологии протезирования, разработанной в клинике «БЭСТ» (протезы SerGoFIX, доктор С. С. Горшков). Суть методики — специально изготовленный индивидуальный протез с биопокрытием вживляется в кость и срастается с тканями, обеспечивая надежную фиксацию без инфицирования», — рассказал ветеринарный врач клиники Сергей Горшков.

Сначала врачи сделали компьютерную томографию тазовых конечностей пса, после чего создали 3D-модель протеза, откорректировали и распечатали на 3D-принтере. Основная часть «лапы» изготовлена из сплава «титан-никель-ванадий», а некоторые из биосовместимого фотополимера.

«После имплантат попал к нам. Наша задача была нанести на него покрытие из фосфатов кальция. Это нужно, чтобы обеспечить интеграцию имплантата с костью, так как этот материал как бы обманывает организм, заставляя «принимать» имплантат за своего, и обеспечивает полную свободу движения животного после операции. Для нанесения таких покрытий мы разработали с нашими партнёрами новую установку микродугового оксидирования. В данном случае сложность работы состояла в подборе технологических режимов для модифицирования пористых 3D-изделий», — рассказал доцент Научно-образовательного центра Б. П. Вейнберга ТПУ Сергей Твердохлебов.

Новосибирские ветеринары отметили, что Шанс чувствует себя хорошо и использует протез «100 % времени с полной опороспособностью». На данный момент пёс на попечении волонтёров благотворительного фонда «Варежка» и ищет хозяев.

Напомним, в сентябре стало известно, что в Новосибирске начнут производить первые в мире «керамические» коленные суставы.

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Лучшие драму и кукольный спектакль выберут в Новосибирске

сегодня 11:03 Культура 0 Коммент.

Холод и Академ: россияне рассказали о своих ассоциациях с Новосибирском

сегодня 10:09 Общество 0 Коммент.

Тридцатиградусные морозы грянут в Новосибирске в ноябре

сегодня 10:01 Общество 0 Коммент.

Обвиняемый в разврате 33 девочек омич пойдёт под суд

сегодня 09:49 Общество 0 Коммент.

Народное переименование остановок и улиц началось в Новосибирске

сегодня 09:33 Общество 0 Коммент.

Уникальный протез-лапу для пса установили новосибирцы впервые в России

сегодня 09:08 Наука 0 Коммент.

Штормовой ветер и метели надвигаются на Новосибирск

вчера 15:10 Авто 0 Коммент.

Самая редкая кошка переехала из Новосибирска в Москву

вчера 13:57 Общество 0 Коммент.

Кипяток полился с потолка на пенсионеров в Барнауле

вчера 13:53 Хроника 0 Коммент.

Гараж в обмен на кассеты с горячим видео предложил сибиряк

вчера 11:44 Общество 0 Коммент.

Травникова попросили наградить сломавшего шлагбаум врача скорой помощи

вчера 11:23 Общество 3 Коммент.

За смерть пациента маслянинский врач ответит в суде

вчера 11:12 Хроника 0 Коммент.

«Сибирь» «сдалась» братиславскому «Словану»

вчера 10:50 Общество 0 Коммент.

27 % новосибирцев никогда не обижаются на любимых

вчера 08:02 Woman 0 Коммент.

Девушка-50 cent из Омска шокировала «инстаграмеров» убедительными образами звёзд

вчера 07:03 Общество 0 Коммент.

Ограничено движение на центральной улице Новосибирска

вчера 06:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев проверят на этнографическую грамотность

вчера 05:09 Афиша 0 Коммент.

Кричал от боли: родственники хакасского онкобольного ищут справедливости у европейцев

01.11.2018 Общество 0 Коммент.

Суровые праздники пообещали синоптики новосибирцам

01.11.2018 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
29.10.2018

Медицина Южной Кореи: высокие технологии и квалифицированные врачи

За лечением — в Южную Корею: как выбрать ...

Читать далее
Image
11.10.2018

Здоровый драйвер роста

В Новосибирской области создадут кластер электро...

Читать далее
Image
19.09.2018

Третья — лишняя?

Как живут в Новосибирске люди, у которых в одну из пар хромо...

Читать далее

Новости по теме

Сломанный новосибирским врачом шлагбаум поумнеет вчера 15:24

Популярное

Image

Страшную находку обнаружили за закрытой дверью детского сада в Но...

Image

Новые требования к зимней резине начнут действовать с 11 ноября

Image

Как предотвратить инсульт: врач назвал два простых способа

Image

Названа стоимость литра бензина с начала 2019 года

Image

Истощённого льва заперли во дворе пустого дома под Иркутском

Image

Увольнение Штельмаха: история службы и причина ухода

Image

Сибиряков ждёт суровая зима – учёные

Image

Штельмаха и Стерликова подозревают в выдаче «непроверяшек» – исто...

Image

Разбушевавшийся ветер устроил ночной погром в Новосибирске

Image

Сергей Штельмах уволен из ГИБДД Новосибирской области

Image

«Джонни! Они на деревьях»: оранжерея в новосибирской поликлинике ...

Image

Новосибирская прокуратура избавила жильцов многоэтажки от незакон...

Image

Самая редкая кошка переехала из Новосибирска в Москву