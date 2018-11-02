За смерть пациента маслянинский врач ответит в суде

Лента новостейПредложить новость
Травникова попросили наградить сломавшего шлагбаум врача скорой помощи
Девушка-50 cent из Омска шокировала «инстаграмеров» убедительными образами звёзд
Раскрутить на миллион: новосибирские власти продвигают приложение-афишу
За смерть пациента маслянинский врач ответит в судеРубрика: проиcшествия
02.11.2018 11:12
фото с сайта pixabay.com
В Новосибирской области во время трахеостомии пациента с ранением шеи врач совершил ошибку, которая привела к смерти мужчины.
В июле 2018 года на скорой помощи в Маслянинскую ЦРБ доставили 58-летнего жителя села Чудиново. У мужчины было колото-резаное ранение шеи, поэтому дежурный врач-хирург провёл ему трахеостомию. Однако в ходе операции трубка повредила заднюю стенку трахеи, в результате чего нарушилась подача кислорода пациенту. Мужчина скончался.
Черепановский межрайонный следственный отдел завершил уголовное дело по факту случившегося в отношении врача. Его обвиняют по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».
«По делу собраны достаточные доказательства, в связи с чем с утверждённым обвинительным заключением прокурором Маслянинского района Новосибирской области оно направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Новосибирской области.
Напомним, в октябре возбудили уголовное дело после гибели младенца при родах в НСО: экспертиза покажет, есть ли в случившемся вина врачей.
Комментарии
Лента новостей
Травникова попросили наградить сломавшего шлагбаум врача скорой помощи
Девушка-50 cent из Омска шокировала «инстаграмеров» убедительными образами звёзд
Раскрутить на миллион: новосибирские власти продвигают приложение-афишу
Статьи по теме
Медицина Южной Кореи: высокие технологии и квалифицированные врачи
За лечением — в Южную Корею: как выбрать ...
Мир как насмешка
Сатира над пороками современного общества и проблема осужден...
Третья — лишняя?
Как живут в Новосибирске люди, у которых в одну из пар хромо...
Новости по теме
Популярное