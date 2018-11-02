За смерть пациента маслянинский врач ответит в суде

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В Новосибирской области во время трахеостомии пациента с ранением шеи врач совершил ошибку, которая привела к смерти мужчины.

В июле 2018 года на скорой помощи в Маслянинскую ЦРБ доставили 58-летнего жителя села Чудиново. У мужчины было колото-резаное ранение шеи, поэтому дежурный врач-хирург провёл ему трахеостомию. Однако в ходе операции трубка повредила заднюю стенку трахеи, в результате чего нарушилась подача кислорода пациенту. Мужчина скончался.

Черепановский межрайонный следственный отдел завершил уголовное дело по факту случившегося в отношении врача. Его обвиняют по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

«По делу собраны достаточные доказательства, в связи с чем с утверждённым обвинительным заключением прокурором Маслянинского района Новосибирской области оно направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Новосибирской области.

Напомним, в октябре возбудили уголовное дело после гибели младенца при родах в НСО: экспертиза покажет, есть ли в случившемся вина врачей.