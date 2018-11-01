Холод и Академ: россияне рассказали о своих ассоциациях с Новосибирском

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Холод и Академ: россияне рассказали о своих ассоциациях с НовосибирскомРубрика: общество
03.11.2018 10:09
фото с сайта pixabay.com
Суровые природные условия и развитый научный кластер — таким выглядит третий по величине мегаполис страны в глазах россиян.
Ассоциации, связанные с Новосибирском, выяснил сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. В открытом опросе приняли участие 1000 респондентов из всех округов страны.
Для каждого четвёртого россиянина Новосибирск прежде всего ассоциируется с зимой, холодом и снегом. Из популярных ответов стоит выделить: «крупнейший наукоград страны, город с Академгородком, учёными и студентами», «третий по численности населения город России, крупный город» и «столица Сибири».
«11 % россиян назвали Новосибирск замечательным городом. Ещё сибирский мегаполис ассоциируют с Транссибирской магистралью, спортом, театром, аквапарком, зоопарком, мостами, аэропортом, кинофильмом "Вечный зов", а также с перспективами. Примерно каждый десятый респондент затруднился ответить на предложенный вопрос», — рассказала специалист пресс-службы Superjob Светлана Бокарева.
Напомним, в октябре половина новосибирцев назвали свой город лучшим для карьеры.
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