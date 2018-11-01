4 балла
-3
65.58 74.99
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Лучшие драму и кукольный спектакль выберут в Новосибирске

сегодня 11:03 Культура 0 Коммент.

Холод и Академ: россияне рассказали о своих ассоциациях с Новосибирском

сегодня 10:09 Общество 0 Коммент.

Тридцатиградусные морозы грянут в Новосибирске в ноябре

сегодня 10:01 Общество 0 Коммент.

Обвиняемый в разврате 33 девочек омич пойдёт под суд

сегодня 09:49 Общество 0 Коммент.

Народное переименование остановок и улиц началось в Новосибирске

сегодня 09:33 Общество 0 Коммент.

Уникальный протез-лапу для пса установили новосибирцы впервые в России

сегодня 09:08 Наука 0 Коммент.

Штормовой ветер и метели надвигаются на Новосибирск

вчера 15:10 Авто 0 Коммент.

Самая редкая кошка переехала из Новосибирска в Москву

вчера 13:57 Общество 0 Коммент.

Кипяток полился с потолка на пенсионеров в Барнауле

вчера 13:53 Хроника 0 Коммент.

Гараж в обмен на кассеты с горячим видео предложил сибиряк

вчера 11:44 Общество 0 Коммент.

Травникова попросили наградить сломавшего шлагбаум врача скорой помощи

вчера 11:23 Общество 3 Коммент.

За смерть пациента маслянинский врач ответит в суде

вчера 11:12 Хроника 0 Коммент.

«Сибирь» «сдалась» братиславскому «Словану»

вчера 10:50 Общество 0 Коммент.

27 % новосибирцев никогда не обижаются на любимых

вчера 08:02 Woman 0 Коммент.

Девушка-50 cent из Омска шокировала «инстаграмеров» убедительными образами звёзд

вчера 07:03 Общество 0 Коммент.

Ограничено движение на центральной улице Новосибирска

вчера 06:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев проверят на этнографическую грамотность

вчера 05:09 Афиша 0 Коммент.

Кричал от боли: родственники хакасского онкобольного ищут справедливости у европейцев

01.11.2018 Общество 0 Коммент.

Суровые праздники пообещали синоптики новосибирцам

01.11.2018 Общество 0 Коммент.

Холод и Академ: россияне рассказали о своих ассоциациях с Новосибирском

Рубрика: общество

03.11.2018 10:09

фото с сайта pixabay.com

Суровые природные условия и развитый научный кластер — таким выглядит третий по величине мегаполис страны в глазах россиян.

Ассоциации, связанные с Новосибирском, выяснил сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. В открытом опросе приняли участие 1000 респондентов из всех округов страны.

Для каждого четвёртого россиянина Новосибирск прежде всего ассоциируется с зимой, холодом и снегом. Из популярных ответов стоит выделить: «крупнейший наукоград страны, город с Академгородком, учёными и студентами», «третий по численности населения город России, крупный город» и «столица Сибири».

«11 % россиян назвали Новосибирск замечательным городом. Ещё сибирский мегаполис ассоциируют с Транссибирской магистралью, спортом, театром, аквапарком, зоопарком, мостами, аэропортом, кинофильмом "Вечный зов", а также с перспективами. Примерно каждый десятый респондент затруднился ответить на предложенный вопрос», — рассказала специалист пресс-службы Superjob Светлана Бокарева.

Напомним, в октябре половина новосибирцев назвали свой город лучшим для карьеры.

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Лучшие драму и кукольный спектакль выберут в Новосибирске

сегодня 11:03 Культура 0 Коммент.

Холод и Академ: россияне рассказали о своих ассоциациях с Новосибирском

сегодня 10:09 Общество 0 Коммент.

Тридцатиградусные морозы грянут в Новосибирске в ноябре

сегодня 10:01 Общество 0 Коммент.

Обвиняемый в разврате 33 девочек омич пойдёт под суд

сегодня 09:49 Общество 0 Коммент.

Народное переименование остановок и улиц началось в Новосибирске

сегодня 09:33 Общество 0 Коммент.

Уникальный протез-лапу для пса установили новосибирцы впервые в России

сегодня 09:08 Наука 0 Коммент.

Штормовой ветер и метели надвигаются на Новосибирск

вчера 15:10 Авто 0 Коммент.

Самая редкая кошка переехала из Новосибирска в Москву

вчера 13:57 Общество 0 Коммент.

Кипяток полился с потолка на пенсионеров в Барнауле

вчера 13:53 Хроника 0 Коммент.

Гараж в обмен на кассеты с горячим видео предложил сибиряк

вчера 11:44 Общество 0 Коммент.

Травникова попросили наградить сломавшего шлагбаум врача скорой помощи

вчера 11:23 Общество 3 Коммент.

За смерть пациента маслянинский врач ответит в суде

вчера 11:12 Хроника 0 Коммент.

«Сибирь» «сдалась» братиславскому «Словану»

вчера 10:50 Общество 0 Коммент.

27 % новосибирцев никогда не обижаются на любимых

вчера 08:02 Woman 0 Коммент.

Девушка-50 cent из Омска шокировала «инстаграмеров» убедительными образами звёзд

вчера 07:03 Общество 0 Коммент.

Ограничено движение на центральной улице Новосибирска

вчера 06:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев проверят на этнографическую грамотность

вчера 05:09 Афиша 0 Коммент.

Кричал от боли: родственники хакасского онкобольного ищут справедливости у европейцев

01.11.2018 Общество 0 Коммент.

Суровые праздники пообещали синоптики новосибирцам

01.11.2018 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
вчера 12:37

Названы результаты проверки Генпрокуратуры в Новосибирске

Больше всего раз в документе упоминается торговы...

Читать далее
Image
вчера 10:33

Свадьбу за 500 тысяч рублей сыграли сибиряки в телешоу

Продюсеры постарались смонтировать шоу таким образом, чтобы показать много склок и негатива, сделав передачу рейти...

Читать далее
Image
01.11.2018

Сибирячка из «Танцев» надела чулки для клипа в заброшенной усадьбе

На YouTube появился страстный клип Full Of FLOUR, автором которого стала уроже...

Читать далее
Image
30.10.2018

Не в угол, а в уголовники

Могут ли исправленные в школьном журнале оценк...

Читать далее
Image
29.10.2018

Как становятся сенаторами

Кто за четверть века обладал статусом сена...

Читать далее
Image
26.10.2018

Гостиница «Турист»: мистическая версия

Злосчастную гостин...

Читать далее

Новости по теме

Народное переименование остановок и улиц началось в Новосибирске сегодня 09:33 Почти сотня «клонов» хором поддержала установку памятника Сталину в Новосибирске вчера 16:32

Популярное

Image

Страшную находку обнаружили за закрытой дверью детского сада в Но...

Image

Новые требования к зимней резине начнут действовать с 11 ноября

Image

Как предотвратить инсульт: врач назвал два простых способа

Image

Названа стоимость литра бензина с начала 2019 года

Image

Истощённого льва заперли во дворе пустого дома под Иркутском

Image

Увольнение Штельмаха: история службы и причина ухода

Image

Сибиряков ждёт суровая зима – учёные

Image

Штельмаха и Стерликова подозревают в выдаче «непроверяшек» – исто...

Image

Разбушевавшийся ветер устроил ночной погром в Новосибирске

Image

Сергей Штельмах уволен из ГИБДД Новосибирской области

Image

«Джонни! Они на деревьях»: оранжерея в новосибирской поликлинике ...

Image

Новосибирская прокуратура избавила жильцов многоэтажки от незакон...

Image

Самая редкая кошка переехала из Новосибирска в Москву