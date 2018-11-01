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Народное переименование остановок и улиц началось в Новосибирске

Рубрика: общество

03.11.2018 09:33

фото с сайта pixabay.com

Власти предложили новосибирцам самим дать новые имена нескольким остановкам и улицам в разных районах города.

31 октября на муниципальном портале Новосибирска началось голосование по выбору новых имён городских объектов.

«Новосибирцы могут предложить свои варианты названий остановочных пунктов в Железнодорожном, Октябрьском, Советском, Калининском, Ленинском, Заельцовском, Центральном районах, а также дать имена садоводческим товариществам, дачным некоммерческим партнёрствам, аллеям, безымянным проездам и проектируемым улицам», — рассказали в пресс-службе мэрии.

Например, остановка «Химзавод» на Фабричной может стать «Мельницей», так как рядом находится одноимённый лофт-квартал, а остановку «Стадион Спартак» у Центрального парка, возможно, скоро будут называть «Музыкальный театр». Однако на момент публикации оба этих варианта у горожан одобрения не вызвали.

Также в Новосибирске не исключено появление остановки «Улица Окружная» на недавно открытой улице Георгия Колонды.

На голосование по переименованию вынесены 12 остановок, 5 садовых товариществ, 3 улицы, 2 проезда и одна аллея. Новосибирцы смогут выбрать новые названия городских объектов до 8 ноября на специальной странице муниципального сайта города. 

Напомним, в октябре новосибирцам предложили переименовать Толмачёво в честь выдающегося россиянина.

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