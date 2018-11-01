Народное переименование остановок и улиц началось в Новосибирске

Лента новостейПредложить новость
Холод и Академ: россияне рассказали о своих ассоциациях с Новосибирском
Уникальный протез-лапу для пса установили новосибирцы впервые в России
Травникова попросили наградить сломавшего шлагбаум врача скорой помощи
Народное переименование остановок и улиц началось в НовосибирскеРубрика: общество
03.11.2018 09:33
фото с сайта pixabay.com
Власти предложили новосибирцам самим дать новые имена нескольким остановкам и улицам в разных районах города.
31 октября на муниципальном портале Новосибирска началось голосование по выбору новых имён городских объектов.
«Новосибирцы могут предложить свои варианты названий остановочных пунктов в Железнодорожном, Октябрьском, Советском, Калининском, Ленинском, Заельцовском, Центральном районах, а также дать имена садоводческим товариществам, дачным некоммерческим партнёрствам, аллеям, безымянным проездам и проектируемым улицам», — рассказали в пресс-службе мэрии.
Например, остановка «Химзавод» на Фабричной может стать «Мельницей», так как рядом находится одноимённый лофт-квартал, а остановку «Стадион Спартак» у Центрального парка, возможно, скоро будут называть «Музыкальный театр». Однако на момент публикации оба этих варианта у горожан одобрения не вызвали.
Также в Новосибирске не исключено появление остановки «Улица Окружная» на недавно открытой улице Георгия Колонды.
На голосование по переименованию вынесены 12 остановок, 5 садовых товариществ, 3 улицы, 2 проезда и одна аллея. Новосибирцы смогут выбрать новые названия городских объектов до 8 ноября на специальной странице муниципального сайта города.
Напомним, в октябре новосибирцам предложили переименовать Толмачёво в честь выдающегося россиянина.
Комментарии
Лента новостей
Холод и Академ: россияне рассказали о своих ассоциациях с Новосибирском
Уникальный протез-лапу для пса установили новосибирцы впервые в России
Травникова попросили наградить сломавшего шлагбаум врача скорой помощи
Статьи по теме
Названы результаты проверки Генпрокуратуры в Новосибирске
Больше всего раз в документе упоминается торговы...
Свадьбу за 500 тысяч рублей сыграли сибиряки в телешоу
Продюсеры постарались смонтировать шоу таким образом, чтобы показать много склок и негатива, сделав передачу рейти...
Сибирячка из «Танцев» надела чулки для клипа в заброшенной усадьбе
На YouTube появился страстный клип Full Of FLOUR, автором которого стала уроже...
Новости по теме
Популярное