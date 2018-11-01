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Обвиняемый в разврате 33 девочек омич пойдёт под суд

Рубрика: общество

03.11.2018 09:49

фото с сайта pixabay.com

В Омской области завершено расследование по делу 37-летнего омича, который развращал маленьких девочек через интернет.

Неработающий житель посёлка Таврическое, живущий на пенсию матери, зарегистрировал во «ВКонтакте» две страницы, через которые переписывался с девочками от 8 до 12 лет.

«37-летний мужчина общался с детьми на интимные темы, показывал им порнографические материалы и удовлетворял свою похоть. Подобное общение он поддерживал с 33 девочками, оказывал отрицательное влияние на несовершеннолетних, развращая их и пробуждая нездоровый сексуальный интерес. Также он хранил и распространял детское порно», — рассказали в пресс-службе Следственного комитета. 

Во время обыска у омича был изъят компьютер с 1682 порноснимков детей. Никаких отклонений в психическом здоровье у мужчины экспертиза не выявила.

Сейчас обвиняемый находится под стражей, а его уголовное дело направлено в суд. Омичу грозит до 20 лет колонии. 

Напомним, в августе новосибирский математик заявил о готовности оплодотворить школьницу.

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